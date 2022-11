Sveits viste fram homofilt par i VM-video

Onsdag kveld tok Den sveitsiske landslagssjefen, Murat Yakin, ut troppen som skal representere landet under verdensmesterskapet i fotball.

Qatar er VM-vert for mesterskapet som starter 20. november. Arrangøren er blant annet kritisert for manglende menneskerettigheter og for sine lover mot homofili, som kan gi flere års fengsel.

Oppmerksomhet

Qatar hevder likevel at alle er velkomne til mesterskapet.

Tidligere i uken kom det ut i den tyske TV-dokumentaren «Geheimsache Qatar» at VM-ambassadør Khalid Salman betegnet homoseksualitet som «en skade på sinnet».

Talsmann i det sveitsiske fotballforbundet, Adrian Arnold, sier til Blick at presentasjonsvideoen ikke har noen sammenheng med uttalelsene fra VM-ambassadøren.

[ Slik spilles fotball-VM i Qatar ]

Dette er VM-troppen:

Målvakter: Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Philipp Köhn (Salzburg), Jonas Omlin (Montpellier), Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach).

Forsvarsspillere: Manuel Akanji (Manchester C.), Eray Cömert (Valencia), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Edimilson Fernandes (Mainz), Ricardo Rodriguez (Torino), Fabian Schär (Newcastle), Silvan Widmer (Mainz).

Midtbanespillere: Michel Aebischer (Bologna), Christian Fassnacht (Young Boys), Fabian Frei (Basel), Remo Freuler (Nottingham Forest), Ardon Jashari (Lucerne), Fabian Rieder (Young Boys), Xherdan Shaqiri (Chicago Fire), Djibril Sow (Eintracht Frankfurt), Renato Steffen (Lugano), Granit Xhaka (Arsenal), Denis Zakaria (Chelsea).

Spisser: Breel Embolo (Monaco), Noah Okafor (Salzburg), Haris Seferovic (Benfica, på lån til Galatasaray), Ruben Vargas (Augsburg).