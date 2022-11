Uniteds ubeseirede rekke røk

Tidligere Arsenal- og Villarreal-sjef Emerys første kamp som Villa-manager etter at Steven Gerrard fikk sparken kunne nesten ikke gått bedre.

Det tok bare sju minutter før Leon Bailey hamret hjemmelaget i ledelsen. Kun tre minutter senere lå ballen igjen i nettet bak United-keeper David de Gea da Lucas Digne på vakkert vis bøyde et frispark i hjørnet. Før pause reduserte United da Luke Shaws skudd gikk via ryggen til Jacob Ramsey og i mål, men rett etter hvilen revansjerte Ramsey seg med scoring rett vei.

Det sørget for at Villa slo tilbake etter 0-4-tapet for Newcastle i forrige runde. Villa hadde en svak sesongstart som til slutt kulminerte i at Gerrard måtte gå.

Rekke røk

For United var det første tap på seks kamper. Cristiano Ronaldo har vært i søkelyset ofte denne sesongen, men søndag fikk han muligheten som kaptein for gjestene.

United slet både med å skape sjanser og omsette dem, mens Villa var oppofrende i forsvar. Bortelaget presset på, men fikk aldri målet som ville tenne comebackhåpet.

Lagene hadde nesten ikke rukket å komme særlig i gang før det smalt i Birmingham. Jacob Ramsey mottok ballen på rundt 20 meter før han spilte Bailey flott gjennom. Jamaicaneren gjorde ingen feil og banket ballen i mål.

Selvmål og scoring rett vei

Bare fire minutter senere fikk Villa frispark i god posisjon for Dignes venstreslegge. Franskmannen bøyde ballen bak en sjanseløs de Gea. Like før pause ga Ramseys selvmål håp, men samme mann sendte Villa opp i ny tomålsledelse fire minutter etter pause.

Ollie Watkins drev med ballen på kanten før han spilte den inn foran mål. Der kom Ramsey i høy fart og plasserte ballen nærmest helt oppe i hjørnet med et hardt skudd.

Premier League menn søndag, 15. runde:

Aston Villa – Manchester United 3-1 (2-1)

Mål: 1-0 Leon Bailey (6), 2-0 Lucas Digne (10), 2-1 Jacob Ramsey (selvmål 44), 3-1 Ramsey (48).

Dommer: Anthony Taylor.

Gult kort: Leon Bailey, Tyrone Mings, Douglas Luiz, Emiliano Martínez, Aston Villa, Luke Shaw, Cristiano Ronaldo, Manchester U.

Aston Villa (4-2-3-1): Emiliano Martínez – Matty Cash, Tyrone Mings, Ezri Konsa, Lucas Digne (Ashley Young fra 78.) – Leander Dendoncker (Morgan Sanson fra 89.), Douglas Luiz – Jacob Ramsey, Emiliano Buendia (Boubacar Kamara fra 77.), Leon Bailey (John McGinn fra 69.) – Ollie Watkins (Danny Ings fra 77.).

Manchester U. (4-2-3-1): David de Gea – Diogo Dalot, Victor Lindelöf, Lisandro Martínez, Luke Shaw (Tyrell Malacia fra 64.) – Casemiro, Christian Eriksen – Marcus Rashford, Donny van de Beek (Anthony Elanga fra 64.), Alejandro Garnacho (Anthony Martial fra 65.) – Cristiano Ronaldo.

Premier League fotball menn søndag, 15. runde:

Chelsea – Arsenal 0-1, Aston Villa – Manchester U. 3-1, Southampton – Newcastle 1-4, West Ham – Crystal Palace 1-2.

Senere kampstart: Tottenham – Liverpool (17.30).

Spilt lørdag: Leeds – Bournemouth 4-3, Manchester C. – Fulham 2-1, Nottingham Forest – Brentford 2-2, Wolverhampton – Brighton 2-3, Everton – Leicester 0-2.