Porto feide Atlético Madrid ut av Europa

Før tirsdagens kamper var Brugge på tabelltopp og Atlético på tredjeplassen, men Leverkusens 0-0 hjemme mot Brugge var godt nok takket være hjelp fra Porto.

Porto herjet med et Atlético-lag som virket rystet og motløst etter tilbakeslagene den siste uka. Diego Simeones menn mistet sjansen til avansement i mesterligaen etter å ha misset straffe og rotet bort eventyrlige sjanser på overtid mot Leverkusen for en uke siden, og i helgen ble det tap i Cadíz etter baklengsmål på overtid.

Før det var spilt fem minutter var Atlético under igjen. Evanilson ble spilt gjennom av Pepé på høyresiden og sentret til Mehdi Taremi, som kunne score i åpent mål.

Med scoringen var Porto på topp i gruppe B og Atlético nede på sisteplassen som betyr europacupexit.

Midtveis i den første omgangen sto det 2-0. Galeno satte fart på kanten og nådde ballen før Stefan Savic rakk å klarere. Han la inn til Stephen Eustaquio, som skjøt forbi Jan Oblak.

Overkjørt

Atlético-keeperen holdt deretter laget sitt inne i kampen med flere gode redninger da Porto truet med å lage målfest. Taremi, som har fem mål på sine tre siste CL-kamper, kunne hatt hattrick i assist.

Intet tydet på at Atlético skulle ta seg tilbake i kampen, og dermed handlet spenningen om hvorvidt Leverkusen skulle holde Brugge fra livet i gruppas andre kamp.

Leverkusen trengte flere poeng enn Atlético Madrid for å ta seg videre, mens Brugge måtte ha minst like mange som Porto for å bli gruppevinner.

Store sjanser

Brugge kom til en stor sjanse i slutten av den første omgangen etter en feil av Leverkusens Exequiel Palacios, men Lukas Hradecky svarte med en god redning på avslutningen fra Kamal Sowah.

Tidlig i den andre omgangen ble det virkelig farlig da Eduard Sobol ble spilt gjennom på venstrekanten. Innlegget gikk gjennom feltet og ble møtt av Tajon Buchanan, som fra spiss vinkel skjøt i tverrliggeren. Returen gikk til Sobol, som fra like spiss vinkel skjøt rett utenfor lengste stolpe.

Leverkusen måtte etter kampslutt vente noen minutter på å få Porto-seieren bekreftet. På overtid av overtiden stusset Iván Marcano et hjørnespark fra Yannick Carrasco i eget nett og reduserte for gjestene, men det var for sent og for lite for Atlético.

Mesterligaen menn tirsdag, gruppe B:

Leverkusen – Brugge 0-0

Antonio Nusa var ubenyttet reserve for Brugge.

Porto – Atlético Madrid 2-1 (2-0)

Mål: 1-0 Mehdi Taremi (5), 2-0 Stephen Eustáquio (24), 2-1 Iván Marcano (selvmål 90).

Porto og Brugge videre til åttedelsfinale.