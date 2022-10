Ødegaard tildelt Kniksens hederspris: – Litt surrealistisk

Tildelingen ble kjent da Norsk Toppfotball feiret sitt 50-årsjubileum i Oslo torsdag kveld. Ødegaard er nest yngste vinner av prisen, bak Erling Braut Haaland som fikk den som 20-åring i 2020.

– Jeg ble satt ut her nå, jeg må innrømme det. Dette hadde jeg ikke forventet. Det er litt surrealistisk og en stor ære å motta denne prisen, sier Ødegaard i en uttalelse.

Han fikk overrakt Kniksens hederspris da han nylig var i Norge i forbindelse med Arsenals europaligakamp mot Bodø/Glimt.

Utmerkelsen er den gjeveste man kan få i norsk fotball. Tradisjonelt har den gått til personer eldre enn Ødegaard, men juryen mener midtbanestjernen passer kriteriene godt gjennom sin internasjonale suksess og posisjon som rollemodell.

– I tillegg til å være en av verdens fremste fotballspillere, er Martin Ødegaard et forbilde for oss alle. Vi kan alle være stolte over å ha en slik spiller i verdens tøffeste liga (Premier League) som barn og unge over hele verden ser opp til. Den respekten spilleren nyter blant alle, er unik, sier styreleder Cato Haug i Norsk Toppfotball på vegne av juryen.

Ydmyk og sulten

Ødegaard ble i april 2014 tidenes yngste debutant i Eliteserien. Godt under ett år senere ble han solgt fra Strømsgodset til Real Madrid. Drammenseren greide aldri å spille seg til en fast plass i den spanske gigantklubben, men har senere blomstret i Arsenal.

Han debuterte for seniorlandslaget i en alder av kun 15 år.

– Jeg har vært gjennom mye. Jeg slo gjennom tidlig, og jeg husker det som om det var i går. Tida flyr. Det har vært oppturer og nedturer, men jeg føler jeg tar steg hele veien, sier Ødegaard.

Arsenal-manager Mikel Arteta kommenterer tildelingen av Kniksen-prisen slik:

– Dette er en spesiell pris som er høyt verdsatt i landet hans. Martin er ydmyk, sulten og elsker det han gjør. Det er derfor han er vår kaptein.

NTF deler årlig ut Kniksens hederspris til en person som har gjort en særlig fortjenestefull innsats for norsk toppfotball. I fjor gikk den til Patrick Berg (24) og hans kjente fotballfamilie fra Bodø.

Prisen er oppkalt etter Brann-legenden Roald «Kniksen» Jensen.

Siste ti vinnere:

* 2022: Martin Ødegaard

* 2021: Fotballfamilien Berg

* 2020: Erling Braut Haaland

* 2019: Bjarne Berntsen og Ingrid Hjelmseth

* 2018: Kjetil Rekdal

* 2017: Åge Hareide

* 2016: Daniel Berg Hestad

* 2015: Frode Johnsen

* 2014: Boye Skistad

* 2012: Nils Skutle

Prisen ble ikke delt ut i 2013.

