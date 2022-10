Rosenborg vil ikke stå æresvakt for Molde: – De prøver å påføre oss en ydmykelse

– Æresvakt er ment som en handling av respekt for den nybakte seriemesteren. Vi opplever at Molde er mer opptatt av å påføre Rosenborg ydmykelse, enn å få fortjent respekt. Det kommer vi ikke under noen omstendighet til å bli med på, skriver klubben.

De blåkledde romsdalingene sikret søndag seriemesterskapet da de slo Lillestrøm 1-0 på bortebane. I kjølvannet av jubelscenene sa Molde-kaptein Magnus Wolff Eikrem til Discovery at han gledet seg til Rosenborg skulle stå æresvakt kommende søndag.

Nå kan det imidlertid se ut som trønderne ikke har noen planer om å gjennomføre det.

– Rosenborg gratulerer Moldes spillere, trenere, ledelse og supportere med et fortjent seriemesterskap. Vi gleder oss til en herlig fight på banen søndag kveld, skriver klubben videre.

RBK-sjef Kjetil Rekdal ønsket ikke å kommentere uttalelsen noe ytterligere da TV 2 tok kontakt med moldenseren.

– Klubben har tatt en avgjørelse. Det respekteres og saken er ute av verden, sa han til kanalen.

Rekdal har vært både spiller og trener i Molde.

NTB har foreløpig ikke lyktes i å få en kommentar fra daglig leder i Molde FK, Ole Erik Stavrum.

Så sent som i 2020 sto Rosenborg æresvakt for Bodø/Glimt da nordlendingene tok et suverent gull i Eliteserien.