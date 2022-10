Eckhoff må stå over ny samling

Eckhoff gikk på en smell etter sist sesong. I sommer måtte hun dra i nødbremsen etter at kroppen ga tydelige signaler om at den trengte hvile.

Hun har ikke fått deltatt på noen samlinger i forsesongen og mister også Tyskland-turen, forteller hun til TV 2. Hun kjente på motivasjon til å være med, men i samråd med støtteapparatet blir hun hjemme.

– Trenerteamet og støtteapparatet har kommet fram til at det ikke er det smarteste for meg. Så det er litt kjedelig ikke å komme tilbake til laget. Men jeg skal bare ha enda bedre fokus på jobben her hjemme, sier Eckhoff til kanalen.

Sist uke uttalte landslagstrener Patrick Oberegger at de gjerne ville ha med Eckhoff, men at det kunne hende hun trengte mer hvile.

Tarjei Bø står også over samlingen etter nylig å ha blitt far etter en krevende fødsel.