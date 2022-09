Olympiatoppens nye strategi: Ber nordmenn bidra med penger til OL-satsing

Det kom fram da toppidrettssjef Tore Øvrebø var med på å lansere satsingen «Summit 2024» tirsdag, melder TV 2. Tanken bak er å gi et løft til de fattigste olympiske og paralympiske sommeridrettene i Norge.

Et viktig element i prosjektet er at man ber næringslivet og nordmenn om å bidra økonomisk gjennom såkalt «crowdfunding». Øvrebø svarer slik på TV 2s spørsmål om hvor mye penger man håper å få inn:

– Jeg skal i alle fall ikke sette en nedre grense. Jeg har en realistisk forventning at det blir flere titalls millioner kroner når vi får alle disse tiltakene vi har planlagt til å fungere slik vi håper.

Bordtennis, skateboard, bryting, kampsport, padling, seiling, roing, skyting, svømming og triatlon er idrettene som inngår i satsingen. Øvrebø peker på at over 50 prosent av Olympiatoppens stipendutøvere årlig tjener under 260.000 kroner.

– Halvparten av dem har en inntekt på under 100.000 kroner i året. Så det betyr å bo hjemme, utsette leilighetskjøp og så videre midt i 20-årene og kanskje inn i 30-årene.

Toppidrettssjefen medgir at timingen på prosjektet ikke er den beste i en usikker tid der folk flest har dårligere råd enn før.

– Men når det er litt krevende, som vi kjenner på nå, så er det jo fint å forberede en sommer med stolte idrettsøyeblikk som kanskje kan være med på å bøte på en litt «gloomy» situasjon som vi er på vei inn i, sier Øvrebø.

