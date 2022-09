Casper Ruud vant nervedrama i Laver Cup: – Jeg er veldig fornøyd med å hjelpe Europa

Det var ventet at Ruud kom til å stå igjen som vinner på hardcourten i hallen i London. Verdenstoeren fra Snarøya var klar oddsfavoritt før kampstart.

Men Sock ga Ruud hard motstand. Amerikaneren utlignet til 1–1 i sett etter at Ruud vant 6–4 i det første. Sock tok det andre settet med 7–5.

Dermed måtte kampen avgjøres med et tiebreak, der førstemann til ti poeng vant.

Ruud kom under 0-3, men slo hardt tilbake, tok sju strake poeng og vant til slutt 10–7.

– I et tiebreak er det bare noen få poeng som skiller, og i dag var marginene på min side, sa Casper Ruud i et intervju med arrangøren etter seieren.

Seieren ga Europa 1–0 over verdenslaget.

– Jeg er veldig fornøyd med å hjelpe Team Europa til den beste starten vi kunne fått.

Sock spilte seg opp

I starten kunne man enkelt se hvorfor nordmannen var favoritt. Ruud fikk inn en bruddball i Socks første servegame og føk kjapt opp i 3–0. Deretter løsnet nordmannens jerngrep litt opp, og han ble selv brutt i det niende gamet.

Men det var ingen fare på ferde. Ruud slo tilbake og brøt til 6–4 på sin fjerde settball.

– Det var nervepirrende å starte kampen med full stadion og de andre spillerne på «benken». Jeg startet kampen bra. Jack kjempet bra og kom tilbake i det andre settet uten at jeg klarte å benytte mine sjanser.

I sett to holdt spillerne serven fram til 5–5. Da vant Sock blankt i Ruuds servegame, og amerikaneren fulgte opp med å spille seg til 1–1 i sett.

Da kampen skulle avgjøres, var nordmannen sterkest og sørget for jubel hos det europeiske laget.

Som i de fire foregående utgavene ledes Europa av Björn Borg, mens John McEnroe er kaptein for verdenslaget. På 1980-tallet var de bitre rivaler i verdenstoppen.

Federer tar farvel

Dagsprogrammet i Laver Cup består av tre singlekamper og et doubleoppgjør. Verdien av hver seier vil øke gjennom helgen. Fredag gir det ett poeng, lørdag to og søndag tre.

– Jeg skal kose meg med de neste kampene og heie på resten av laget. Det blir en bra helg og jeg håper å kunne dra med meg noen tips fra de andre.

Turneringen er kalt opp etter ikonet Rod Laver. To ganger vant australieren alle de fire Grand Slam-titlene i ett og samme kalenderår (1962 og 1969). Fredag sto han for myntkastet som ga Ruud muligheten til å serve først.

Laver Cup blir et farvel med Roger Federer som tennisproff. Sveitseren runder av med å spille doublekamp med Rafael Nadal mot Sock og Frances Tiafoe. For mange blir det kveldens høydepunkt.

– Det kommer til å bli veldig emosjonelt. Det har vært mye latter til nå, men jeg er sikker på at det blir noen tårer også når Roger går ut på tennisbanen for siste gang i karrieren. Han er en av de største uansett sport, uttalte Ruud til arrangøren

Europa har vunnet alle de fire første utgavene. I fjor ble det en suveren seier 14–1.