Ny Haaland-rekord da City inntok tabelltoppen

City fikk en drømmeåpning på kampen da Jack Grealish satte ballen i mål etter 55 sekunder. Det ble starten på Wolves’ mareritt på hjemmebane.

14 minutter senere noterte også Haaland seg på scoringslisten da han satte inn Citys andre mål med høyrebeinet fra utenfor 16-meteren.

Før pausen gjorde Nathan Collins det enda vanskeligere for vertene. Han dro på seg et rødt kort for å ha karatesparket Grealish i magen.

20 minutter før full tid satte Haaland i gang et praktangrep da han spilte Kevin De Bruyne opp på kanten, som igjen la inn til Phil Foden foran mål. Briten kunne enkelt prikke inn 3-0-målet.

Haaland har slått knallhardt fra seg etter overgangen til Manchester City. Han står med elleve mål på sine sju første PL-kamper. Han har også notert seg med tre mål på to kamper i Champions League.

Med totalt 14 mål på 824 minutter snitter nordmannen med ett mål per 59. minutt han har spilt for Manchester City. I Premier League er snittet helt nede på ett mål per 52. minutt.

