Herrem tviler sterkt på EM-spill: – Ikke veldig aktuelt

Det er i et intervju med VG at veteranen mer enn antyder at hun ikke rekker EM-spill etter en akillesoperasjon.

– Slik jeg ser det nå er det ikke veldig aktuelt, sier Herrem til avisen.

35-åringen ble operert i slutten av mai etter at to tredjedeler av akillessenen i høyre fot hadde røket. Nå er hun tilbake på banen for klubblaget Sola, men fortsatt må hun styre belastningen og begrense spilletiden.

Trene gjør hun kun annenhver dag, etter eget utsagn.

Sanna Solberg-Isaksen er gravid og uaktuell for EM. Sammen med Herrem har hun vært førstevalg på venstrekanten i mange mesterskap. Senest i OL og VM i fjor.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson ser dermed ut til å måtte klare seg uten flere profilerte spillere i årets mesterskap. Meget sentrale Kari Brattset Dale og Marta Tomac er også uaktuelle som følge av graviditet.

