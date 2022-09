Skogrand-comeback på håndballandslaget

Ikast-spilleren Skogrand skal delta på deler av samlingen i Danmark i slutten av september og begynnelsen av oktober, opplyser Norges Håndballforbund.

Skogrand har vært ute av spill for Norge etter at hun ble mamma for andre gang. Dette gjorde at hun ikke spilte VM i fjor der det ble norsk gull.

Norge spiller mot Sveits, Nederland og Danmark. Disse kampene inngår i en turnering.

EM-sluttspillet avgjøres allerede i november. Dette slik at det ikke kolliderer med fotball-VM for menn.

---

Resten av troppen til kampene i Danmark:

Henny Ella Reistad (Esbjerg), Emilie Hegh Arntzen (CSM Bucuresti), Veronica Kristiansen (Györ), Kristina Sirum Novak (Sola HK), Ane Cecilie Høgseth (Storhamar), Nora Mørk (Esbjerg), Stine Bredal Oftedal (Györ), Malin Aune (CSM Bucuresti), Silje Solberg (Györ), Vilde Mortensen Ingstad (Esbjerg), Katrine Lunde (Vipers Kristiansand), Marit Røsberg Jacobsen (Esbjerg), Kristine Breistøl (Esbjerg), Maren Aardahl (Odense), Sunniva Næs Andersen (Vipers Kristiansand), Marie Davidsen (CSM Bucuresti), Thale Rushfeldt Deila (Molde), Rikke Larsen Øyerhamn (Molde).

---