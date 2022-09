Antidopingfloken: – Foreldresamtykke eneste løsning på kort sikt

Det er klart etter et torsdagens møte mellom Norges idrettsforbund og Kulturdepartementet.

– Basert på innspillene Antidoping Norge og NIF har kommet med de siste dagene, er det enighet om en kortsiktig løsning med innhenting av foreldresamtykke som sikrer at norsk idrett og ADNO opererer i tråd med WADAs regelverk, heter det i en uttalelse fra Kulturdepartementet til NTB.

– ADNO og NIF vil på bakgrunn av denne enigheten finne fram til de praktiske løsningene innen fristen til Wada, står det videre.

Møtet kom i stand etter at det ble klart at norske regler for testing av utøvere mellom 15 og 18 år er i strid med reglene til Verdens antidopingbyrå (Wada).

Unge norske utøvere kan kun dopingtestes dersom det foreligger samtykke fra foreldrene.

– Fra myndighetenes side er vi nå i gang med å vurdere mulige løsninger for at utøvere i aldersgruppen 15-18 år selv skal kunne samtykke til dopingtesting. Dette inkluderer en vurdering av ny lovgiving. Andre løsninger enn å innhente foreldresamtykke vil ikke kunne være på plass innen den tidsfristen WADA har satt, skriver Kulturdepartementet i uttalelsen.

Tidligere i uken sa Wada til NTB at byrået forventer at spørsmålet om testing av unge utøvere løses «umiddelbart».