Flåtnes og Kiplesund til EM-finalen i lengde med et nødskrik

Flåtnes fra Tønsberg fikk opp sitt beste hopp i den tredje og siste kvalifiseringsomgangen i gruppe B. Han åpnet med 7,68 i det første hoppet, mens det andre var dødt.

Flåtnes gikk inn i mesterskapet i München med en personlig rekord på 7,95 og en årsbeste på 7,87. Ha var ranket som nummer 15 før mesterskapet i Tyskland startet.

Flåtnes' 7,79 ga ham det fjerde beste resultatet i gruppe B og det åttende beste totalt av de tolv som tok seg til finalen.

– Dette var veldig moro. Jeg hadde en liten drøm om å komme til finalen, og det klarte jeg nå. Det var veldig stas, sa Flåtnes til NTB.

Flåtnes hadde dette å si om konkurransen:

– Det var mye motvind og vanskelig å hoppe langt, men du gjør det beste ut av det. Det er like forhold for alle. Jeg fikk en god følelse etter 7,68. Det andre hoppet var godt, men bitte lite dødt. Da var det bare å kline til i det siste hoppet. Dette var en veldig lettelse. Selv om hovedmålet er å komme til mesterskapet, så er det moro når det blir finale, sa Flåtnes.

Kniven på strupen

Kiplesund hoppet dødt i begge sine to første, det siste av dem med for mye med vind også. Men 7,74 i det siste ga 6.-plass i gruppe A og 12.-plass. Dermed holdt det akkurat til finaleplass. Hadde trønderen hoppet én centimeter kortere, så ville han ha vært utslått etter kvalifiseringen.

– Jeg synes at jeg klarer å holde arbeidsoppgavene bra. Det er selvfølgelig nerver der, men det skal det være. Jeg kjente på de to første hoppene at om jeg bare fikk til planken, så var jeg videre, for de to hoppene var lange, sa Kiplesund til NTB.

Topp åtte

Kiplesund sier at han var ganske selvsikker på seg selv. Han måtte ikke ha et klaffhopp for å gå videre.

– Formen er veldig bra. Hovedmålet er topp åtte i en finale. Du kan ikke bare være fornøyd med å ha kommet til en finale. Da er det ikke noe vits i å møte opp. I morgen skal jeg ut og kose meg på det som sikkert blir en fullsatt Olympiastadion, sa Ingar Bratseth-Kiplesund.

Kiplesund har en personlig rekord på 8,10 og en årsbeste på 7,77. Før mesterskapet var han ranket som nummer 26.