Edvardsen scoret sitt første mål i Nederland

23-åringen startet sin andre kamp for klubben, men har fått en tøff start i den øverste divisjonen i Nederland. Go Ahead Eagles har tapt begge kampene i sesongstarten og ligger helt sist på tabellen.

Det var på stillingen 1-4 nordmannen gjorde seg tellende da han banket inn reduseringen etter at svenske Isac Lidberg hadde spilt han opp.

Edvardsen gjorde overgang fra Stabæk til Go Ahead Eagles i midten av juli for 4,9 millioner kroner, ifølge Transfermarkt.

23-åringen gjorde sakene sine godt i Stabæk, til tross for at de rykket ned forrige sesong, og noterte seg med 19 mål og 20 assist på 81 kamper for blåtrøyene fra Bærum. Før det spilte han i Grorud.