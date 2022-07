Ustoppelige Popp senket Frankrike og sendte Tyskland til finale mot England

Alexandra Popp scoret før pause. Hun er dermed den første spilleren til å score i fem strake kamper i et EM for kvinner i fotball.

Frankrike svarte likevel med en utligning før pause etter et skudd som gikk i stolpen og via Tyskland-keeper Merle Frohms før den rullet i mål.

Et kvarter før slutt havnet nok et innlegg hos Tyskland-kaptein Popp som stanget inn 2-1. Hun satte inn sin sjette scoring i mesterskapet og står med like mange fulltreffere som engelske Beth Mead.

De tyske jentene tok seg dermed til sin nienede EM-finale i historien.

De møter vertsnasjon England til EM-finale søndag på Wembley 31. juli. I sine åtte foregående finaler har Tyskland gått seirende ut av samtlige kamper.

