Frankrike-kapteinen før EM-semifinalen: – Ingen grunn til å ha mindreverdighetskomplekser

– Hvis vi ikke tar oss til finalen og vinner det trofeet, kommer ingen til å snakke om oss. Folk snakker bare om vinnerne, sa Renard på tirsdagens pressekonferanse.

På motsatt banehalvdel står åtte ganger europamester Tyskland, som sist vant mesterskapet i 2013 etter finaleseier mot Norge. Frankrike har på sin side aldri vært i en EM-finale.

– Det blir ofte pratet om hvor overlegne Tyskland er, men det er ingen grunn for oss til å ha noen komplekser knyttet til det. Det er en tøff kamp mot et lag som har vunnet trofeet flere ganger, men jeg har troen på hele laget. Vi er veldig fokuserte, fortsatte midtstopperen.

Det franske laget tok seg til semifinale ved å slå ut Nederland etter ekstraomganger i kvartfinalen.

– Vi ønsker å spille en god kamp og score tidligere enn vi gjorde mot Nederland. Viktigst av alt blir å være effektiv i begge bokser, sa Frankrikes trener Corinne Diacre på pressekonferansen.

Tysklands kampforberedelser fikk seg et skudd for baugen da det tirsdag ettermiddag ble klart at nøkkelspiller Klara Bühl testet positivt på korona. Hun kan likevel ha en mulighet til å rekke en eventuell finale søndag.

