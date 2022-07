Warholm sjanseløs i finalen: – Selvfølgelig ikke utfallet jeg håpet på

Gullet ble brasiliansk på tiden 46,29. Warholm var ikke i nærheten av å kjempe om medaljene på oppløpet og klokket inn på 48,42.

– Det er selvfølgelig ikke det utfallet jeg håpet på. Jeg merket på slutten der at det har vært litt lite spesifikk trening. Det var når jeg fikk syre på hekk åtte at jeg visste at det ville bli vanskelig, sa Warholm til NRK og avkreftet at han slo opp skaden han har slitt med den siste tiden.

– Jeg er stolt over at jeg kom meg hit, men det er ikke det utfallet jeg ville ha, fortsatte han.

Warholm åpnet bra, men stoppet helt opp ved den åttende hekken og var sjanseløs da det skulle løpes om edelt metall på oppløpet.

Dos Santos vant gullet foran amerikanerne Rai Benjamin og Trevor Bassit. Kun estiske Rasmus Mägi ble slått av nordmannen i finalen.

– Det så kjempebra ut lenge, men det ble litt langt. Jeg håper at han ikke pådro seg noe, men han gikk nok tom, sa Warholms trener Leif Olav Alnes til NRK.

[ Iuel perset da hun ble semifinaleklar i friidretts-VM ]

Trøblete oppladning

Det var ikke gitt at han kom til å stille for å forsvare gullet. 26-åringens deltakelse ble først endelig bekreftet få dager før mesterskapet startet. Han kom seg enkelt gjennom både det innledende heatet og semifinalen.

– Jeg tenkte at det var gode sjanser, men forberedelsene har ikke vært som de skulle. Det var bare å gi gass. Ingen kan gjøre bedre enn sitt beste. Jeg er veldig stolt over jobben han har lagt ned de siste seks ukene. Han er nok skuffet over resultatet, fortsatte Alnes.

Warholms treningspartner Amalie Iuel var veldig imponert over den regjerende mesteren, og trekker fram hans trøblete oppladning.

– Det har vært helt rått. Han har jo ikke hatt den optimale oppladningen til mesterskapet. Det er mye trening han har gått glipp av. Den fighten han viste i dag – det var Karsten. Det var utrolig imponerende. Han «gutset» ut fra start, men så stoppet det opp mot slutten. Han skal virkelig ha for fighten han ga. Det hyller jeg, sa Iuel til rettighetshaveren.

I fjor sommer tok Warholm OL-gull da han løp inn til verdensrekord på 45,94. Det var en forbedring på 76 hundredeler fra rekorden han satte i Bislett Games noen tidligere.

[ Slegge-Henriksen sendt til sykehus etter VM-bronsen ]

Regjerende mester

Warholm sjokkerte hele Norge og friidrettsverden ved å ta VM-tittelen i London i 2017. Da klokket han inn til 48,35. To år senere gjentok han bragden i Doha på 47,42.

Ulsteinvik-mannen har også ett EM-gull fra 2018 på merittlista.

Alison dos Santos hadde årsbeste i verden med 46,80 før tirsdagens finale. Den ble satt i Diamond League-stevnet i Stockholm tidligere i sommer.

[ Jakob Ingebrigtsen spurtslått av brite: – Jeg dreit meg ut ]