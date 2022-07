Slegge-Henriksen sendt til sykehus etter VM-bronsen

– Vanligvis går hjerterytmen tilbake til normalen etter noen timer, men da jeg våknet neste morgen var det fremdeles gående, skriver Henriksen på sin Instagram-profil.

NRK omtalte saken først.

Etter finalen i sleggekastkonkurransen meddelte 31-åringen at han har slitt med hjerteflimmer siden han var 13 år.

Hendelsen under finalen i Euegene viste seg imidlertid å bli dramatisk. Etter samtaler med laglegen bar veien til sykehuset.

– Etter 23 timer siden det først startet, gikk hjerterytmen tilbake til normalen, skriver sleggekasteren videre.

Bronsevinneren meddeler at han skal operere når sesongen er over, og at han håper det vil gjøre at blir kvitt hjerteproblemene.

