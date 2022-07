Jakob Ingebrigtsen spurtslått av brite: – Jeg dreit meg ut

Ingebrigtsen klokket inn til 3.29,23 på Hayward Field i Oregon. 24 hundredeler bak Wightsmans vinnertid.

– Det er helt jævlig. VM-sølv er en utrolig stor ting å oppnå, men samtidig blir jeg slått av folk som er dårligere enn meg. Jeg er veldig skuffet over meg selv. Jeg gjør litt feil … Jeg forsvarer plassen min litt for mye til at jeg kunne vunnet spurten, sa Ingebrigtsen til NRK.

– Jeg dreit meg ut. Jeg hadde ikke noe krefter til å svare på det Wightman kommer med. Han gjør et veldig godt løp. Han vinner og jeg taper. Det er ikke sånn jeg ville at det skulle bli, fortsatte han.

Stor risiko

21-åringen gikk offensivt ut og tok føringen ved 650 meter. Den hadde han helt fram til det kun var igjen en halv runde av løpet.

Da tråkket briten til og sikret både VM-gull og årsbeste i verden på distansen.

– Han tok en stor risiko ved å løpe på den måten. Det ville vært desto mer imponerende om han tok gullet slik. Det ville vært spennende å se hva som kunne skjedd om han hadde fått litt hjelp. Jakob er sterk, men han er ikke så sterk, sa Henrik Ingebrigtsen til NRK.

Mangler VM-gullet

Ingebrigtsen har tross sin unge alder vunnet omtrent alt som er å vinne. VM-gull er det eneste unntaket i samlingen.

Et innendørssølv fra mars i år var inntil natt til onsdag hans eneste VM-medalje. I fjor ble Ingebrigtsen olympisk mester på 1500 meter, mens det ble EM-gull i 2018.

Sandnes-løperen har både den europeiske og olympiske rekorden på distansen med tiden 3.28,32. Verdensrekorden på 3.26,00 ble satt av marokkanske Hicham El Guerrouj i 1998.

[ Henrik om broren Jakob før VM-finalen: – Han ser superskrudd ut ]