Nytt koronatilfelle i Tour de France, nå skal alle testes

Cofidis-rytteren endte som beste franske rytter på sjuende plass i fjorårets ritt. Han lå på 14.-plassen foran den åttende etappen med start i Aigle søndag.

– Det er veldig synd fordi jeg bare følte at jeg var litt sår i halsen, men ellers i god form lørdag, sa den tidligere filosofistudenten.

Han har blant annet skrevet bøker som «Socrates on a bike» og «Society of the peloton», en studie i hvordan et enkelt individ opplever å være en del av en gruppe.

Rittlegen i Tour de France opplyste at hele feltet som er igjen i rittet vil bli testet søndag kveld etter at de har ankommet alpebyen Chatel.

Lørdag måtte Vegard Stake Laengen og Geoffey Bochard gi seg etter positive koronatester.

