Djokovic vant Wimbledon-finalen – temperamentet tok overhånd hos Kyrgios

Kyrgios fikk en drømmestart og vant det første settet i Wimbledon-finalen, men da frustrasjonen begynte å bre seg hos australieren snudde Djokovic til seier. Serberen vant med settsifrene 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 (7-3).

Dermed tok Djokovic sin sjuende Wimbledon-tittel, og er alene den nest mestvinnende herrespilleren i Grand Slam med 21 triumfer. Bare Rafael Nadal har flere GS-titler med sine 22.

Kyrgios spilte sin første Grand Slam-finale i karrieren, og møtte Djokovic som har spilt hele 32 Grand Slam-finaler tidligere.

– Han er som en gud. Jeg trodde jeg spilte bra, tullet Kyrgios på spørsmål om det var vanskelig å spille mot Djokovic.

Serberen hadde statistikken på sin side og hadde vunnet 20 av de 32 finalene tidligere i karrieren. I Wimbledon hadde Djokovic kun tapt en finale tidligere.

Hvis Kyrgios hadde vunnet Grand Slam-finalen ville han være den første herrespilleren til å gå seirende ut av sin første Grand Slam-finale siden Marin Cilic i US Open.

– Du kommer til å nå flere finaler, Nick, sa Djokovic etter kampen

Feilfri start

Kyrgios åpnet kampen mesterlig og spilte nærmest feilfritt innledningsvis i det første settet. Djokovic hadde tapt det første settet i både semifinalen mot Cameron Norrie og kvartfinalen mot Jannik Sinner, og gjorde det samme mot Kyrgios.

Australieren fikk to bruddballer på Djokovic sitt tredje servegame, og sikret kampens første servebrudd. Han beholdt konsentrasjonen, og sikret seg det første settet med to strålende server på deuce.

I andre settet åpnet Djokovic bedre. Serberen gikk opp til 3-1 med et rent servebrudd. På stillingen 5-3 hadde Kyrgios fire bruddballer, men Djokovic kjempet seg tilbake og vant settet.

Kjeftet på sine egne

Frustrasjonen begynte å ta overhånd for Kyrgios i det tredje settet. Ifølge australieren var det en kvinnelig tilskuer som snakket da han servet. Det plaget ham såpass at dommeren måtte ta i bruk telefonen for å få sikkerhetsvaktene til å stoppe tilskueren.

– Det ser ut som hun har drukket 700 drinker, freste Kyrgios.

Finalistene fulgte hverandre opp til 4-4 i det tredje settet, men så ble Kyrgios brutt etter å ha ledet 40-0 i sitt servegame. Dermed tok Djokovic det tredje settet.

Da tok frustrasjonen nok en gang overhånd for Kyrgios som begynte å kjefte mot sin egen boks på tribunen. Han reagerte på måten de «slappet av» da han ledet 40-0 og ikke viste nok støtte, selv om han ledet komfortabelt.

Det fjerde og avgjørende settet gikk det til tiebreak. Kyrgios hadde vunnet begge tiebreakene i tidligere oppgjør mellom de to finalistene, men Djokovic ble for sterk og vant tiebreaket 7-3. Dermed vant han finalen 3-1 i sett.

