Nervøs Rybakina feide storfavoritt Jabeur av banen i Wimbledon-finalen: – Helt uvirkelig

Etter et tøft første sett i finalen mot Jabeur, slo Rybakina mesterlig tilbake i de to siste settene og vant kampen med sifrene 3-6, 6-2, 6-2.

– Det er helt uvirkelig. Jeg var veldig nervøs før og under kampen, og jeg har aldri følt det sånn. Jeg vil gi en enorm takk til publikum, og samtidig takke Ons (Jabeur) for en flott kamp, sa en tydelig glad Rybakina etter finaleseieren.

Den ferske Wimbledon-mesteren utnyttet også anledningen til å hylle finalemotstanderen.

– Ons er en inspirasjon for så mange yngre tennisspillere. Du spilte en fantastisk kamp, og det var en sann fornøyelse å spille mot deg.

Jabeur, som lørdag var den første afrikaneren i en Grand Slam-finale siden 1959, brøt tre av Rybakinas servegame i det første settet og dro til slutt i land 6-3.

Slo tilbake

Rybakina svarte imidlertid strålende i det andre settet og sikret et tredje sett med sifrene 6-2. Kasakhstaneren åpnet også det tredje og avgjørende settet på en overbevisende måte.

Den russiskfødte 23-åringen holdt unna for favoritt Jabeur, og kunne til slutt strekke armene i været og feire sin første Grand Slam-tittel.

– Takk for all støtte. For det første vil jeg gratulere Jelena som fortjener denne seieren. Jeg ville ikke nådd denne finalen uten hele apparatet rundt meg. De stoler på meg hver dag og det betyr mye. Jeg er selvfølgelig skuffet, men i en turnering er det dessverre bare én vinner, sa en følelsesladd Jabeur etter kampen.

To finaledebutanter

Kasakhstanske Rybakina tok seg til Wimbledon-finalen ved å slå rumenske Simona Halep i strake sett, mens Jabeur på sin side tok seg videre fra semifinalen ved å slå tyske Tatjana Maria 2-1 i sett.

Både Rybakina og Jabeur spilte lørdag sin første Grand Slam-finale. Førstnevnte hadde en åttedelsfinale fra fjorårets Wimbledon-utgave som det lengste hun hadde kommet i de gjeveste turneringene.

Jabeur hadde på sin side hadde to kvartfinaler fra henholdsvis Wimbledon (2021) og Australian Open (2020) som sine beste resultater fra Grand Slam-turneringer.

