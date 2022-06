Ingen får fluortestingen til å fungere: – Kanskje må man bare hoppe rett i det

I helgen rettet svenske skismørere kritikk mot de internasjonale skiforbundene, etter at de siste testene av maskinen som skal forhindre bruk av fluorsmurning, endte i skuffelse. Det får gjenklang også her til lands.

– Slik det står seg i dag, så er det uforsvarlig å implementere et fluorforbud. Hvis det skjer, kan jeg ikke stå inne for at det blir rettferdige konkurranser, sier skiskytterlandslagets smøresjef, Tobias Dahl Fenre, til NTB.

Fluorforbudet er et betent tema, men det er bred enighet i internasjonal langrenn og skiskyting om at miljøfarlig fluorsmurning ikke skal tillates. Utfordringen er at kontrollsystemet så langt ikke fungerer.

I forrige uke ble det gjennomført storstilt fluortesting i østerrikske Ramsau av om lag 50 toppsmørere, deriblant norske.

Avdekket konkurransefordel

– I vår avdekket vi under tester på Sjusjøen at det er lett å kamuflere fluor med fluorfri-smøring. Det vi da ikke fikk bekreftet der, var om det er repeterbart, og om det var en konkurransefordel å dekke til fluorholdig smøring. Det fikk vi bekreftet i Østerrike, sier Fenre.

Også langrennslandslagets smøresjef, Stein Olav Snesrud, er skuffet over Ramsau-resultatene.

– Vi reiste ned litt optimistisk med tanke på hvordan det skulle fungere, men vi så jo at det er for enkelt å lure testmaskinene og litt for enkelt å få falske positive svar. Vi ser at dette egentlig er en større utfordring enn vi trodde, sier han til NTB.

Firehodet monster

I vår besluttet Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU), i motsetning til Det internasjonale skiforbundet (FIS), et totalforbud foran kommende sesong. Nedslående testresultater og knapp tidsfrist bekymrer Fenre.

– Jeg har følt på en uro, fordi jeg føler at prosessen går sakte. Vi finner ikke noen gode løsninger på de store problemene. Det er slik jeg ser det bare to alternativer: Å bruke veldig lang tid på å få på plass systemet, eller å ha en overgangsperiode med mye kaos. Kanskje må man bare hoppe rett i det, sier han.

Smøresjefen deler de «store problemene» inn i fire:

* Mangel og leveringsproblemer på testmaskiner og måleutstyr.

* Falske positive svar.

* Falske negative svar.

* Logistikk, grunnlag og rutine rundt testingen inn mot konkurranser.

– Men vi er i en prosess som er veldig positiv når det kommer til samarbeid mellom smørebodene og forbundene. Det tror jeg gjør at prosessen tar kortere tid, og jeg er glad for at IBU og FIS har sluppet oss mer inn i prosessen, sier Fenre.

– Ingen quick fix

– Hva må skje fremover?

– Konkret må det jobbes mer med testing og utsette forbudet til det er klart, fastslår Fenre.

Mens Peter Myhlback, sjef for smøreteamet i svensk langrenn, ber om at totalforbudet mot fluorsmurning utsettes, er hans norske kollega mer åpen.

– Jeg vil ikke gå hardt ut omkring forbudet nå. Jeg tenker at det trengs mer tid for forbundene og de som lager testmaskinene til å oppsummere, legge en plan og komme opp med bedre løsninger, sier Snesrud til NTB.

– Men det var ingen som kom med en «quick fix»-løsning i Ramsau, og det haster litt med tanke på sesongen som kommer, fastslår han.