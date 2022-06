Du trenger ikke vente til VM: Storavis kårer verdensmester

VM i fotball 2022 er det 22. verdensmesterskapet i fotball for herrer. Det skal etter planen avholdes fra 21. november til 18. desember 2022 i Qatar.

Tildelingen ble besluttet i 2010 av FIFAs daværende eksekutivkomite, og siden har det vært debatt både i norske og internasjonale medier, skriver Norges Fotballforbund. Systematiske menneskerettighetsbrudd av migrantarbeideres rettigheter har blitt avslørt, Ifølge Amnesty.

Norges Fotballforbund stemte ikke for tildelingen, og har i flere år engasjert seg sammen med nordiske fotballforbund og fagbevegelse for at gjestearbeiderne får bedre forhold. Nå er alle finalistene for Qatar bekreftet, og den britiske storavisen The Guardian har vurdert hvem som mest sannsynlig vil løfte trofeet om seks måneder:

1. Argentina

For fire år siden dro Argentina hjem fra Russland i rent kaos. Nå ser de ut til å være i best form av alle deltakerne, og se for deg om Lionel Messi kronet sitt siste verdensmesterskap med VM-trofeet? Lionel Scalonis lag var ubeseiret i kvalifiseringen – selv om de må konkurrere en siste kamp mot Brasil, som de beseiret i fjor og vant sin første Copa América siden 1993.

Spain Argentina Estonia Argentina's Lionel Messi feirer en scoring i en kamp mot Estonia i Spania, søndag 5. juni. Argentina er nå storfavoritt for å vinne VM i Qatar. (Alvaro Barrientos/AP)

2. Brasil

De mangeårige favorittene har vært i utmerket form etter å ha slått Sør-Korea 5-1 denne måneden, før Neymars straffe sikret en 1-0 seier over Japan. Men nå har Argentina tatt overtaket over Brasil i de siste kampene, inkludert i Copa América-finalen på Maracanã i fjor. Vil Brasil være i stand til å snu det og avslutte sin 20-årige ventetid på en sjette verdenscupseier?

3. Spania

Luis Enriques lag forbedret seg jevnlig i Nations League. Det ble uavgjort mot Portugal og Tsjekkia før de slo Sveits og tsjekkerne. Mangelen på en spiss i toppklasse er hovedproblemet for 2010-vinnerne, men potensialet til det nye laget ledet av Pedri og Gavi er stort.

4. Nederland

Den spennende 4-1-seieren over Belgia i Brussel har økt forventningene blant Oranje-supporterne mens de nå forbereder seg til sitt første verdensmesterskap siden 2014. Louis van Gaal, som ledet dem til semifinalen i Brasil i 2014, er også tilbake.

5. Tyskland

Forslått og ødelagt i fjor sommer har Tyskland raskt oppdaget en sterk identitet under treneren Hansi Flick. Overgangen mellom generasjonene blir håndtert på en glatt måte, og de produserer typen “sleip fotball” som stort sett ble borte under EM i 2020. Tirsdagens maktkamp over Italia antydet at ting samler seg etter en rekke uavgjorte kamper, og som ordtaket sier, kan de ikke avskrives.

6. Frankrike

To hjemmetap og to uavgjorte bortetap var ikke resultatene Frankrike ønsket seg i juni. Verdensmesterne sliter med å overbevise til tross for talentene de har til rådighet: De er avhengige av Karim Benzema og Kylian Mbappé for mål, og bakrusen fra forrige sommers Euro 2020-exit til Sveits har ikke forsvunnet ordentlig. Noe må klikke bedre i Qatar.

7. Danmark

Selv om Christian Eriksens kollaps og bedring utvilsomt bidro til å gi motivasjon til EM 2020-semifinalene, har Danmark uten tvil bevist at de er blant verdens beste internasjonale lag. De stormet gjennom kvalifiseringen, vant nylig bortekamp mot gruppe D-motstanderne Frankrike, og nok en gang trekker Eriksen trekker i trådene. De har altså et godt utgangspunkt for å nå langt.

Denmark Croatia Nations League Soccer Danmark's Christian Eriksen og Kroatia's Marcelo Brozovic under UEFA-kampen på Parken Stadium i København, fredag 10.juni. (Liselotte Sabroe/AP)

8. Belgia

Et pinlig 4-1 hjemmetap mot Nederland denne måneden avslørte en ubehagelig sannhet: at Belgias gylne dager kan være forbi. Gitt at de reagerte med en seksmåls riving av Polen, ville det vært for tidlig å skrive nekrologene, men likevel: et aldrende forsvar og dårlig angrep gjør at de på dette tidspunktet ikke kan tenkes å være potensielle vinnere i Qatar.

9. Portugal

Portugal har et stjernespekket lag som har slitt med å nå sitt fulle potensiale siden de vant EM i 2016. Nederlaget mot Sveits forrige uke var deres første i Nations League, og etter den skuffende 16-exiten til Uruguay i Russland, vil nok Fernando Santos og Cristiano Ronaldo være opptatt av å gjøre opp for det i det som kan bli den siste store internasjonale turneringen for begge.

Britain Soccer Premier League Vil Cristiano Ronaldo klare å få snudd Portugals resultater? (Jon Super/AP)

10. England

Som en skuffet Gareth Southgate observerte etter 4-0 hjemmetap mot Ungarn, har stemningen rundt de som satset på England snudd i løpet av bare 11 dager. Det var allerede uro etter et knepent tap i Budapest og uavgjorte kamper mot Tyskland og Italia, noe som ble til direkte opprør ved Molineux, og det er ingen måte å sette tonen fem måneder unna Qatar. England er fortsatt favorisert for å nå de siste stadiene, men et tidligere vanntett skip har begynt å havne på dypt vann.





Resten av listen kan leses på The Guardian.

