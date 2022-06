Costa Rica løste siste billett til VM i Qatar

Med 1-0-seieren i det interkontinentale omspillet i Al Rayyan er den aller siste billetten til høstens sluttspill i Qatar delt ut. Costa Rica blir fjerde lag i gruppa som også omfatter Spania, Tyskland og Japan.

– Dette er en gledens dag, sa lagkaptein og keeper Keylor Navas, som sørget for at det tidlige ledermålet ble et vinnermål. New Zealand dominerte kampen og hadde mange sjanser, men greide ikke å overliste den 35-årige PSG-keeperen med en fortid i Real Madrid.

– Vi spilte mange finaler bare for å komme hit. Enda en gang greide vi det, sa Navas.

New Zealand er rangert 70 plasser bak Costa Rica på Fifa-rankingen (101 mot 31), men slik så det ikke ut i tirsdagens oppgjør. Iallfall fram til innbytter Kosta Barbarouses pådro seg direkte rødt kort midt i 2. omgang så newzealenderne ut som det beste laget.

Matchvinner

Allerede i kampens 3. minutt tok Costa Rica ledelsen. 17-årige Jewison Bennette tok seg til kortlinja og slo skrått ut. Campbell kjempet ballen i mål.

Campbell hadde fra 2011 til 2018 kontrakt med Arsenal, men han greide aldri å slå gjennom i Premier League-klubben som hentet ham til Europa. Han ble sendt på en rekke leieavtaler. Nå er han i mexicansk liga.

New Zealand dominerte kampen og hadde flere sjanser. I det 40. minutt trodde Newcastle-spiller Chris Wood at han hadde utlignet, men målet ble annullert etter VAR-gjennomgang fordi pasningslegger Matthew Garbett begikk en forseelse i forspillet.

VAR igjen

VAR var involvert også da Barbarouses ble utvist. Først fikk han gult kort, men etter videogjennomgang ble det konkludert med at fellingen av Francisco Calvo kvalifiserte til rødt.

New Zealand ga seg ikke, og i sluttminuttene måtte Navas redde avslutninger fra Clayton Lewis og Wood før Costa Rica-spillerne kunne feire VM-plassen. Tidligere Fredrikstad-spiller Celso Borges var blant dem.

– Denne troppen gir alltid 100 prosent og gir aldri opp, sa landslagssjef Luis Fernando Suárez, som tidligere har tatt Ecuador og Honduras til VM.

Costa Rica sikret omspill med fire strake seirer i februar og mars mot Jamaica, Canada, El Salvador og USA.