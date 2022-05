Menneskerettsgrupper krever milliardkompensasjon til migrantarbeidere i Qatar

«Fifa og Qatar har sviktet migrantarbeiderne som har vært avgjørende for verdensmesterskapet (i fotball) i 2022, men de kan fortsatt gi kompensasjon til de alvorlig skadde og familiene til de døde», skriver Human Rights Watch i en uttalelse.

Bak uttalelsen står også Amnesty, organisasjonen FairSquare og en koalisjon av menneskerettsgrupper.

I februar i fjor la avisen The Guardian fram undersøkelser som avdekket at 6500 fremmedarbeidere i Qatar hadde mistet livet siden landet ble tildelt fotball-VM i 2010.

«Hundretusenvis av migrantarbeidere i Qatar har ikke mottatt kompensasjon for alvorlige skader i forbindelse med byggingen og vedlikehold av infrastruktur til fotball-VM», skriver HRW.

«Fifa bør sette av minst 440 millioner dollar (4,3 milliarder kroner) for å kompensere og investere i midler for å forbedre beskyttelsen av arbeiderne», heter det videre. 440 millioner dollar ifølge HRW identisk med premiepengene som deles ut til deltakerlandene i VM.

De som jobber med bygging av VM-anleggene i Qatar, er for det meste menn fra Sørvest-Asia. Både Fifa-president Gianni Infantino og VM-toppene i Qatar har gjentatte ganger poengtert at de jobber hardt med å bedre forholdene for gjestearbeiderne.

Likevel har en rekke organisasjoner pekt på at forholdene fortsatt er sterkt kritikkverdige. VM i fotball starter 21. november.

