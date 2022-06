Titteldrømmen røk for Ulrikke Eikeri og makkeren

Shibahara fra Japan og nederlandske Koolhof var annenseedet i turneringen og dro i land sin første Grand Slam-tittel med sifrene 7-6 (7-5), 6-2 etter kampen som varte i halvannen time.

Eikeri og Vliegen reiser fra Paris med i overkant av 350.000 kroner hver. Shibahara og Koolhof får omtrent det dobbelte.

Eikeri og Vliegen ledet tiebreaket i første sett med 5-2, men måtte gi tapt. Det gjorde at sjansene for den gjeve tittelen sank betraktelig for paret som aldri før hadde spilt sammen.

I det første settet kom Eikeri og Vliegen godt i gang og ga motstanderne god kamp i starten, men ble brutt i det fjerde gamet. De kjempet seg tilbake, snudde fra 2-5 og fikk tiebreak som ble nervepirrende. Shibahara og Koolhof lå dårlig an, men tok fem strake poeng og vant det første settet.

Igjen startet kampen i motbakke for Eikeri, men det har blitt «vanlig» for duoen i turneringen i Paris. I tre av de fire foregående kampene tapte de det første settet, for så å komme tilbake og vinne kampen.

Denne gangen maktet ikke det norsk-belgiske laget å slå tilbake og ble brutt i andre servegame i sett nummer to. Derfra og ut hadde Shibahara og Koolhof god kontroll.

Belgiske Vliegen er rangert som verdens 50. beste doublespiller. Eikeri på sin side er nummer 43 i verden i double. En finaleplass i mixed double-turneringen var derfor en stor overraskelse.

