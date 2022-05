Eikeri og Vliegen til sensasjonell semifinale i Roland-Garros

Det norskbelgiske paret vant 2-1 i sett med sifrene 2-6, 7-6 (7-4), 10-8 i avgjørende tiebreak.

Skupski (Storbritannia) og Krawczyk (USA) var ansett som en av de største seierskandidatene i Paris og er seedet som nummer fire. I fjor gikk de til topps i Wimbledon-turneringen.

Eikeri og Vliegen tok seg videre fra første runde etter å ha slått den kasakhstanske duoen Anna Danilina og Andrej Golubev. De var sjetteseedede i turneringen. I 2. runde ble franske Clara Burel/Hugo Gaston slått i strake sett.

Etter 2-6-tap i det første settet i mandagens kvartfinale ble det andre settet mye jevnere. Til slutt sto det 6-6, og det måtte avgjøres i tiebreak som den norskbelgiske duoen vant 7-4.

Etter som at begge lag vant hvert sitt sett, måtte også selve kampen avgjøres i tiebreak. I double spilles det kun to sett, og om det da er likt, skal det avgjøres i et eget tiebreak.

Der var Eikeri og Vliegen best og avgjorde en spennende kamp med 10-8-seier.

I semifinalen av mixed double-turneringen venter amerikanske Nicole Melichar-Martinez og tyske Kevin Krawietz.

Eikeri har også deltatt i double for kvinner i turneringen. Der røk den norske jenta og hennes amerikanske partner Catherine Harrison ut i 2. runde lørdag.

