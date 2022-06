Borch satser videre mot Paris

Det fortalte sølvvinneren fra Tokyo-OL under et pressetreff på Årungen torsdag. Det var roeliten samlet for å fortelle om kommende sesongs satsing, inkludert den nye landslagstreneren Mark Emke fra Nederland.

– Jeg har brukt lang tid på å bestemme meg om jeg skulle fortsette, sa Borch.

Fredag 13. mai gjennomgikk Borch den femte operasjonen på fem år og har vært i tvil om han skulle fortsette karrieren. Han visste at den operasjonen ville forsinke sesongforberedelsene med minst et par måneder.

Denne gangen handlet det om en operasjon i venstre kne. De to forrige var i høyre. Meniskene hans har fått kjørt seg.

OL i Paris er to år unna. Det har gitt motivasjonen som trengs. I OL i Tokyo sist sommer tok Kjetil Borch sølv i singlesculler bak den greske overraskelsen Stefanos Ntouskos.

Sesongens høydepunkter er EM i München i august og VM i tsjekkiske Racice midt i september.