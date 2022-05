Hindley har Giro-seieren i lomma etter sjokkangrep i Dolomittene

Den tok australieren Jai Hindley over. Han angrep da Carapaz stivnet og tok over den rosa ledertrøya med 1.25 ned til Carapaz. Søndag avsluttes rittet med en tempoetappe i Verona.

– Jeg visste at dette kom til å bli den avgjørende etappen i rittet. Jeg visste at det var en brutal avslutning og at jeg kunne utgjøre en forskjell der, sa Hindley.

Mye skal til om han nå ikke tar sin største seier i karrieren. Han ble nummer to i Giroen i 2020. I år har han vunnet bare en etappe. Likevel er han storfavoritt før siste etappe.

[ Buitrago alene til mål på Giro-etappe ]

Vil gi alt for å vinne

– Vi holdt oss tålmodige og sparte energi til i dag, og det var perfekt. Jeg vil dø for å forsvare den rosa trøya, sa Hindley.

Han fikk god hjelp av laget sitt da Carapaz viste svakhetstegn på en stigning på 14,6 kilometer.

Hindley sliter normalt på tempoetapper og i 2020 mistet han Giro-seieren nettopp på grunn av en dårlig tempoetappe. Denne gangen er forspranget så stort at det kan holde.

Etappen ble vunnet av hjemmehåpet Covi, som tok sin første etappeseier i en Grand Tour.

Lørdagens etappe var en fjelletappe på 168 kilometer, med start i Belluno og målgang i Marmolada nord i Italia. Etter flere små brudd under etappen, valgte italienske Covi (UEA) å sette inn støtet etter 115 kilometer.

[ Yates tok sterk Giro-seier – Carapaz erobret ledertrøya ]

Foss langt bak

Det hele skulle avsluttes med en stigning opp fjellpasset Passo Fedai. Bedagelig tempo i gruppene og hovedfeltet bak, gjorde at supertalentet klarte å holde unna for toer, slovenske Domen Novak, som kom inn halvminuttet bak Covi. Italienske Giuolo Ciccone rullet inn til 3.-plassen.

Tobias Foss (Jumbo-Visma) er eneste nordmann i årets ritt. På lørdagens etappe rullet han inn til en 96.-plass, 30 minutter bak vinneren Covi. Nordmannen ligger som nummer 55 i sammendraget.

Søndag går siste etappe av årets Giro d'Italia. Da står en tempoetappe i Verona for tur.

[ Foss nummer seks på Giro-tempoen – klatret 26 plasser ]