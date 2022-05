Buitrago alene til mål på Giro-etappe

Buitrago fra Bahrain-Victorious-laget hentet inn Gijs Leemreize rett før toppen av den siste tøffe stigningen og tråkket rett fra ham. Han kom i mål 35 sekunder foran Leemreize, mens Jan Hirt på tredjeplass var slått med nesten to og et halvt minutt.

Tidlig på etappen veltet Buitrago, og det så en stund ut som han hadde tenkt å bryte. Etter målgang gråt han av glede.

– Dette er min første Grand Tour-etappeseier. Det har vært en stor drøm for meg. Det er ekstra godt etter den store skuffelsen jeg følte da jeg ble nummer to på søndagens etappe, sa 22-åringen, som måtte spørre lagledelsen om han fikk lov å gå for etappeseier. Lagkaptein Mikel Landa kjempet hardt for å henge med i tetstriden sammenlagt.

Norske Tobias Foss var blant de mange som måtte nøye seg med å sørge for å greie tidsgrensen. Han kom til mål på 94.-plass i en gruppe som var 31.17 minutter bak vinneren.

Tok sekunder

Richard Carapaz forsvarte den rosa ledertrøya. Jai Hindley holdt bakhjulet hans og er fortsatt bare tre sekunder bak, men de tok sekunder på sine nærmeste rivaler.

Landa holdt lenge følge, men han måtte gi seks sekunder mot slutten og er nå 1.05 minutt bak. João Almeida ble hektet av med over ett minutt og falt fra 3.- til 4.-plass. Han er 1.54 minutt bak lederen.

Ned til Vincenzo Nibali på femteplass er det nå nesten seks minutter.

Gode bein

– Det var en veldig tøff etappe, og vi er ganske fornøyd. Hver dag blir ting litt klarere i sammendraget, og jeg er glad for å beholde trøya en dag til, sa Carapaz.

– Bahrain-laget tok kommandoen i dag og utfordret oss, men jeg hadde gode bein.

Leemreize var langt fra eneste nederlender som imponerte onsdag. Koen Bouwman tok nye poeng og strammet grepet om klatretrøya, Wout Poels gjorde en stor jobb for sin lagkaptein Landa, mens Mathieu van der Poel yppet seg i fjellene på vei mot 12.-plass på etappen.

Torsdagens etappe til Treviso er ganske flat og blir trolig spurternes siste sjanse i rittet. Giroen avsluttes med en tempoetappe søndag, men først venter flere fjell.

