Finland og Latvia tar over ishockey-VM fra Russland

Det ble vedtatt av kongressen i Det internasjonale ishockeyforbundet (IIHF) fredag. 2023-VM var egentlig tildelt Russland, men russerne ble fratatt mesterskapet på grunn av landets krigføring i Ukraina.

– Vi er glade for tilliten og klare for å arrangere VM med ypperlige forhold for lagene og den beste atmosfæren for tilskuerne, sier Latvias ishockeypresident Aigars Kalvitis til IIHFs nettsted.

Finland arrangerer VM i Helsingfors og Tammerfors i disse dager og blir dermed vertsnasjon to år på rad.

På kongressen ble det også bestemt at Sveits (Zürich og Fribourg) skal arrangere VM i 2026. Fra før er det klart at 2024-mesterskapet går i Tsjekkia, mens Sverige og Danmark deler på 2025-VM.

Norge søker om å få arrangere VM i 2027 i Trondheim og Asker.