Ekspert tror på minst kvartfinale for Ruud

Ruud har røket ut i tredje runde de tre siste årene i den franske storturneringen. Som best har han tatt seg til fjerde runde i Australian Open (2021).

23-åringen stiller i Paris som fersk mester av ATP 250-turneringen i Genève.

– Jeg tror han blir veldig vanskelig å slå. Det er best av fem, han kjenner underlaget og han har en positiv holdning. Han har spilt mange turneringer på rad nå, men det at han vinner 7-6 i det tredje settet i finalen mot (Joao) Sousa, tror jeg hjelper ham til å gjøre en god turnering her, sier tidligere storspiller og Discovery-ekspert Alex Corretja.

– Jeg ser for meg at han minst går til kvartfinalen her, sier han.

Ruud møter den franske hjemmefavoritten Jo-Wilfried Tsonga. Duoen skal spille den andre kampen i storstua Philippe-Chatrier. Tidligst starter kampen klokken 13.30.

37 år gamle Tsonga vil ha publikum med seg i det som blir hans siste turnering før han legger opp.