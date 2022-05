Kvartfinalehåpet så godt som knust da Norge ble straffet av Tsjekkia i overtall

Tsjekkia startet VM på skuffende vis, men har hevet seg etter at blant andre NHL-profil David Pastrnak kom inn i troppen. Norge øynet håpet om en sjokkseier, men i stedet ble det tap nummer sju på rad mot Tsjekkia.

Men de norske gutta holdt godt følge med Tsjekkia så lenge alle spillere var på isen. I rent fem-mot-fem-spill ble det 0-0.

– Det er litt sånn det er. Det er jevnt i alle kampene og vanskelig å score i fem mot fem. Så det gjelder å holde seg unna utvisningsboksen, sa Norges Andreas Martinsen til Viaplay.

Norge sliter nemlig i undertall. Så langt i VM har over 1 av 3 undertallsperioder endt med baklengsmål. Det gjentok seg lørdag. To undertall og ett tsjekkisk straffeslag ga 3-0 før Ludvig Hoff reduserte i tredje periode. Det ble det eneste norske målet tross flere sjanser.

Roman Cervenka kunne sette inn 4-1 i et tomt norsk bur halvannet minutt før full tid.

– Det er mye bra som vi bare må ta med oss. Vi spiller mot et av verdens beste hockeylag, sa Martinsen.

Søndag venter Sverige for Norge.

Angrepet fra start

Tsjekkia angrep fra start, og Jonas Arntzen måtte være på fra start i buret til Norge.

Arntzen avverget flere forsøk før Emil Lilleberg fikk kampens første utvisning etter 5.43 minutter. Drøyt et halvt minutt senere smalt pucken i mål bak Arntzen. Pastrnak fikk pucken i skuddposisjon og feilet ikke.

Bare ett minutt ut i 2. periode fikk Norge en ny utvisning. Mathis Olimb ble sendt i boksen for tripping. Et drøyt minutt ut i undertallet raknet det igjen for Norge. Jakub Vrana var heldig da pucken spratt på en måte som gjorde Arntzen uoppmerksom, og tsjekkeren kunne lett styre inn 2-0.

Med to baklengs i sekken bet de norske spillerne tennene sammen og hevet seg. Utover i midtperioden tok Norge over spillet og kom seg etter hvert til gode sjanser. Mathis Olimb traff stolpen to ganger. På det siste forsøket gikk pucken i innsiden av stolpen og så vidt ut. Norge hadde flere store sjanser.

Tsjekkia holdt unna og hadde fortsatt 2-0 da tredje periode startet. Etter bare 48 sekunder sørget Lilleberg for et straffeslag til tsjekkerne. Pastrnak tok ansvar, fintet ut Arntzen og satte inn 3-0.

Reduserte

Da så det tungt ut for Norge, men fire minutter senere ble det tent et lite håp. Nå var det Norge som var i overtall for første gang i kampen.

Mathias Trettenes kom seg bak mål, slo en «no look»-pasning til Ludvig Hoff og kunne se lagkameraten trygt sette pucken i nettaket.

På tampen av sisteperioden ble det høy temperatur, mange utvisninger og rene slagsmål på isen. Tsjekkia red av stormen i spill fire mot seks og Cervenka kunne i stedet sette pucken i et tomt mål til 4-1.

Tross tapet ser Norge ut til å sikre eliteplassen i VM. Tidligere i mesterskapet er det blitt 0-5 mot Finland, 2-3 mot Latvia og seiere med 4-3 over Storbritannia og 5-3 over Østerrike.

Nå gjenstår kamper mot Sverige søndag og USA tirsdag i VM-gruppespillet.





