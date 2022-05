Norsk straffeseier mot Storbritannia etter VM-kollaps

Det så ut til å gå mot en komfortabel norsk seier etter at kaptein Mathis Olimb hadde gjort 2-0- og 3-0-målene i midtperioden. Backen Andreas Klavestad ordnet 1-0 i 1. periode.

Men det norske laget kollapset etter å ha styrt kampen i 52 minutter. Britene redusert til 2-3 i løpet av et drøyt halvminutt og satte utligningen til 3-3 med litt under fire minutter igjen av ordinær tid.

Det endte med fem minutter forlengning uten scoringer, og det hele måtte avgjøres på straffeslag. Mathias Trettenes scoret på sin straffe, mens Scott Conway utlignet før Michael Haga ordnet 2-1. Han ble med det matchvinner.

Sjelden

Det er ikke ofte Norge har møtt det britiske laget. Landslagstrener Petter Thoresen var med i forrige møte i elite-VM i 1994. Da handlet det om en nedrykkskamp som Norge vant 5-2.

Ken André Olimb og Andreas Martinsen var tilbake på laget etter å ha gått glipp av åpningskampen mot Finland, så det ble en del rokeringer av de norske rekkene.

Norge tapte 0-5 for finnene, mens britene kom fra et 1-5-tap for Tsjekkia i sin åpningskamp lørdag.

Norge åpnet bra i søndagens kamp og spilte sikkert med liten risiko. Det gjaldt å være tålmodig. Norge var imidlertid heldige da de scoret sitt første mål i VM etter 16.13 i 1. periode. Andreas Klavestad sendte pucken på mål, og den gikk via David Phillips til 1-0.

Det norske overtallsspillet fungerte også bedre enn i det eneste forsøket mot Finland. Pucken gikk kjapt mellom spillerne før Mathis Olimb fikk vippet den over en liggende målvakt. Pucken var så vidt over målstreken, men den ene dommeren annullerte målet. Videobildene var derimot tydelige, og målet ble godkjent etter noen minutters gransking.

Kanonscoring

Da eldstebror Olimb satte 3-0 på slagskudd fra blålinjen i et nytt norsk overtall var det liten tvil om hvor seieren skulle havne. Det er ikke hver kamp playmakeren scorer på et skudd fra distanse. Smilet var bredt da han feiret med lagkameratene.

– Tror jeg aldri har scoret derfra. På tide i en alder av 36 år, sa Olimb til Viaplay.

Den norske tredjerekka med Kristian Jakobsson, Mathias Trettenes og Ludvig Hoff var den beste i åpningskampen mot Finland og fortsatte sitt gode offensive spill mot Storbritannia. Og ettersom førsterekka med brødrene Olimb og Mats Rosseli Olsen igjen var samlet, hadde Thoresens mannskap flere trusler å spille på framover.

Britene slo derimot tilbake mot slutten av tredje periode og reduserte to ganger i løpet av et drøyt halv minutt. Robert Dowd reduserte til 1-3 før Ringerike-spilleren Brett Perlini reduserte ytterligere til 2-3. Mark Richardson utlignet til 3-3 med 3.51 minutter igjen av kampen.

Det norske laget har igjen Latvia (16/5), Østerrike (18/5), Tsjekkia (21/5), Sverige (22/5) og USA (24/5) i VMs gruppespill.

