Ruud møter fransk veteran i første runde av Roland-Garros

Det ble klart under torsdagens trekning av hovedtablået i turneringen. Ruud er 8.-seedet i turneringen. I fjor var han seedet som nummer 15.

Ruud har aldri kommet lenger enn til tredje runde på grusen i den franske hovedstaden. I fjor røk han ut mot spanske Alejandro Davidovich Fokina i en spennende femsetter som varte i 4,5 time.

I 2022-utgaven skal Ruud møte 37-årige Tsonga i den første runden. Franskmannen er rangert som nummer 267 i verden, og de to har aldri møttes tidligere. Tsonga, som på toppen av karrieren var nummer fem i verden, har fått wildcard til årets turnering. Han tok seg til semifinale i Roland-Garros både i 2013 og 2015.

Om Ruud vinner, møter han finske Emil Ruusuvuori eller franske Ugo Humbert i 2. runde. I runden etter kan han første gang støte på en seedet spiller, i så fall italienske Lorenzo Sonego.

Ruud har Roland-Garros som et stort uttalt mål denne sesongen. 23-åringen er kjent for å være best på grusen, men har ikke fått det helt til å svinge på underlaget hittil denne sesongen.

Ruud spiller for tiden ATP250-turneringen i Genève som tittelforsvarer foran turen til Paris. Der møter han amerikanske Reilly Opelka i semifinalen fredag.

Roland-Garros startet med kvalifiseringskamper 16. mai, men de slipper nordmannen å spille grunnet sin høye ranking. Første kamper i hovedturneringen spilles søndag. Turneringen avsluttes 5. juni.

