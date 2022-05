Arsenal-smell i mesterligakampen – Newcastle med gavepakke til Tottenham

Scoringene som avgjorde kampen kom i annen omgang. Etter 56 minutter satte Arsenal-midtstopper Ben White ballen i eget mål etter et hardt innlegg fra Newcastles Joelinton. Fem minutter før full tid hamret Bruno Guimarães inn 2-0 etter massivt Newcastle-press.

Ufortjent var det ikke at de tre poengene ble værende igjen på St. James' Park. Hjemmelaget satte tidlig trykk på Arsenal. Gjestene fikk aldri festet noe skikkelig grep om kampen, men måtte i stedet tåle en blytung kveld.

Tapet betyr nemlig at London-rival Tottenham har to poeng til gode på Arsenal i kampen om fjerdeplassen i Premier League foran siste serierunde. Dermed kan mesterligadrømmen glippe for Martin Ødegaard og lagkameratene. Det vil naturlig nok være et hardt slag.

I siste serierunde skal Tottenham ut mot allerede nedrykksklare Norwich på bortebane. Arsenal har hjemmekamp mot nedrykkstruede Everton. Det blir ikke nødvendigvis noen enkel oppgave.

Newcastle har på sin side avsluttet sesongen sterkt og er nummer tolv på tabellen. Fem seirer på de sju siste kampene er fasiten.

Mandag kunne det fort blitt enda flere scoringer til hjemmelaget. Hjemmepublikummet på St. James' Park applauderte sine helter i garderoben etter de første 45 minuttene. Det hadde de god grunn til. Newcastle var det klart beste laget før pause, uten å finne veien til nettmaskene.

Nærmest var Allan Saint-Maximin da han testet Arsenal-keeper Aaron Ramsdale etter 37 minutters spill. Sisteskansen avverget. Saint-Maximin var samtidig et aktivum gjennom hele omgangen og skapte mye trøbbel for gjestene.

Scoringene skulle imidlertid komme i annen omgang. For Arsenal endte maikvelden i Newcastle i det reneste marerittet.

Premier League menn mandag, 37. runde:

Newcastle – Arsenal 2-0 (0-0)

Mål: 1-0 Ben White (selvmål 54), 2-0 Bruno Guimarães (84).

Dommer: Darren England.

Gult kort: Ben White, Eddie Nketiah, Granit Xhaka, Alexandre Lacazette, Arsenal.

Lagene:

Newcastle (4-3-3): Martin Dúbravka – Emil Krafth, Fabian Schär (Jamaal Lascelles fra 48.), Dan Burn, Matt Targett – Bruno Guimarães, Sean Longstaff, Joelinton – Miguel Almirón (Jacob Murphy fra 75.), Callum Wilson (Dwight Gayle fra 90.), Allan Saint-Maximin (Ryan Fraser fra 76.).

Arsenal (4-2-3-1): Aaron Ramsdale – Takehiro Tomiyasu (Cédric fra 38.), Ben White, Gabriel (Nicolas Pépé fra 72.), Nuno Tavares (Alexandre Lacazette fra 61.) – Mohamed Elneny, Granit Xhaka – Bukayo Saka, Martin Ødegaard, Emile Smith Rowe (Gabriel Martinelli fra 52.) – Eddie Nketiah.