Berge scoret da Sheffield United rundspilte Premier League-klare Fulham

Lørdagens storseier gjør at håpet om spill i Premier League neste sesong lever for Berge og lagkameratene. I semifinalen i opprykkskvalifiseringen venter Nottingham Forest.

Fulham topper tabellen i mesterskapsserien og er for lengst klare for et comeback på øverste nivå i engelsk fotball fra høsten av. Lørdag så London-klubbens spillere ut til å ha tatt tidlig ferie.

Sheffield United, med Sander Berge i en framskutt midtbanerolle, storspilte fra første stund på eget gress. Morgan Gibbs-White satte inn 1-0 allerede etter ti minutters spill.

Da Iliman Ndiaye doblet ledelsen etter snaut halvspilt omgang, var Gibbs-White pasningslegger, og deretter inntok kampens norske innslag hovedrollen. Ndiaye gjorde forarbeidet og fant Berge inne i feltet. Avslutningen fra nordmannen var innom en Fulham-forsvarer før ballen gikk i mål.

Scoringen var Berges femte i ligaen denne sesongen.

Fire minutter ut i annen omgang kom 4-0. Sander Berge ble frispilt til høyre for Fulhams mål og så lagkamerat Enda Stevens komme alene på lengste stolpe. Sistnevntes avslutning ble av det enkle slaget.

Aleksandar Mitrovic har vært en målgarantist for Fulham denne sesongen. Lørdag ble han byttet ut og gikk målløs i garderoben etter en times spill. Dermed ble 43 mål på 44 kamper serberens formidable fasit.

I den andre semifinalen i opprykkskvalifiseringen møtes Huddersfield og Luton.

FAKTA

Mesterskapsserien menn lørdag, 46. runde og siste runde:

Birmingham – Blackburn 1-2 (0-2)

Mål: 0-1 John Buckley (29), 0-2 Ben Brereton (45), 1-2 Kristian Pedersen (78).

Bournemouth – Millwall 1-0 (0-0)

Mål: 1-0 Kieffer Moore (81).

Derby – Cardiff 0-1 (0-0)

Mål: 0-1 Jordan Hugill (56).

Huddersfield – Bristol C. 2-0 (2-0)

Mål: 1-0 Harry Toffolo (33), 2-0 Danny Ward (44).

Hull – Nottingham Forest 1-1 (0-0)

Mål: 0-1 Brennan Johnson (str. 90), 1-1 Keane Lewis-Potter (90).

Luton – Reading 1-0 (1-0)

Mål: 1-0 Harry Cornick (45). Ørjan Nyland spilte hele kampen for Reading.

Peterborough – Blackpool 5-0 (1-0)

Mål: 1-0 Jonson Clarke-Harris (36), 2-0 Sammie Szmodics (63), 3-0 Szmodics (71), 4-0 Jack Marriott (85), 5-0 Jack Taylor (90).

Preston – Middlesbrough 4-1 (2-0)

Mål: 1-0 Alan Browne (24), 2-0 Dael Fry (selvmål 35), 2-1 Marcus Tavernier (49), 3-1 Emil Riis Jakobsen (53), 4-1 Jakobsen (str. 74).

Rødt kort: Paddy McNair (73), Middlesbrough.

Sheffield U. – Fulham 4-0 (3-0)

Mål: 1-0 Morgan Gibbs-White (10), 2-0 Iliman Ndiaye (21), 3-0 Sander Berge (25), 4-0 Enda Stevens (49). Sander Berge spilte hele kampen for Sheffield U..

Stoke – Coventry 1-1 (1-1)

Mål: 0-1 Viktor Gyökeres (14), 1-1 Sam Clucas (43).

Swansea – Queens Park Rangers 0-1 (0-0)

Mål: 0-1 Andre Gray (80).

West Bromwich – Barnsley 4-0 (2-0)

Mål: 1-0 Karlan Grant (str. 37), 2-0 Adam Reach (40), 3-0 Matt Clarke (52), 4-0 Grant (60).

Fulham og Bournemouth rykker opp til Premier League.

Huddersfield, Nottingham Forest, Sheffield United og Luton spiller playoff om opprykk.

Peterborough, Derby og Barnsley rykker ned.