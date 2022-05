Ved siden av husleie er Premier League det viktigste for nordmenn

Etter en periode der folk har vært i harnisk over å måtte betale 700–800 kroner i måneden for å se Premier League på TV2, var det nok mange som hadde et lønnlig håp om at det skulle bli billigere å følge med på engelsk fotball. Spesielt med tanke på at Viaplay i Sverige allerede opererer med det samme tilbudet til en langt billigere pris. Deres Premier League-pakke koster nemlig bare 449 kroner.

Derfor falt det nok mange tungt for brystet da Viaplay torsdag annonserte at det vil koste 649 kroner i måneden for å se Premier League på deres plattformer fra høsten av. Det er for det første fortsatt veldig dyrt, og for det andre vet vi heller ikke helt hva vi får med det abonnementet.

[ «Engelsk fotball står så fjellstøtt i Norge at det ikke spiller noen rolle hvem som har rettighetene eller hva prisen er» ]

TV2 Play hadde en løsning som ikke tillot flere å se Premier League-kamper samtidig, slik at det blir krig i heimen hvis fatter’n vil se Leeds’ ferd mot nedrykk, mens sønnen vil se Manchester United. I dag er det sånn at du både kan se to kamper samtidig og at du i Viaplay-appen kan få en bilde i bildemulighet. Hvis du først skal ta deg voldsomt mye betalt, må også løsningene være ditto gode.

Nordmenn er storforbrukere av strømmetjenester, og det i hele verden. Det betyr at veldig mange av dagens sportsinteresserte også kjenner til tilbudene fra blant annet NHL og NFL, som har kommet voldsomt mye lengre i hva de byr på og hvordan de presenterer sitt innhold til kundene sine. I tillegg til at tilbudet er langt bedre, er prisen også vesentlig lavere. Hvis norske tilbydere kan levere noe à la den samme brukervennligheten, så kan de kanskje forsvare en høyere pris, men når du til stadighet får et dårligere produkt til en langt høyere pris vil det alltid bli ramaskrik.

At de tvinger alt annet fra Viaplay på kundene, og ikke lager egen pakke for dem som bare vil se Premier League er det også mange som klager på. For dem som allerede har dagens sportspakke fra Viaplay og ser på NFL, NHL eller Formel 1 for eksempel, vil du betale det samme og kan slippe å se Premier League. Men skal du se Premier League, må du betale for alt annet innhold i tillegg.

[ «At TV 2 nå mister rettighetene til å vise engelsk Premier League fra 2022 ryster Norges største kommersielle TV-kanal» ]

For kundene er det naturlig å tenke at en egen Premier League-pakke ville vært både billigere og enklere å forholde seg til, men det er nok spesielt to grunner til at Viaplay ikke har lansert det. All erfaring viser nemlig at det er større sannsynlighet for at du forblir kunde hvis du blir eksponert for mer av innholdet leverandøren kan tilby. I tillegg er det en kjensgjerning at det er få land i verden som har mer betalingsvilje for å se Premier League, enn det nordmenn har.

Det er en grunn til at Premier League selger separate TV-avtaler til Norge, og ikke samlet som en region som de gjør i de aller fleste andre verdensdeler. Ved siden av husleia er det nemlig få andre abonnementstjenester nordmenn er villige til å betale i dyre dommer for hver eneste måned. Mange nordmenn betaler samtidig også for andre strømmetjenester som f.eks. Disney+, HBO og Netflix, som igjen viser en større betalingsvilje for tilgang til innhold.

Når svenskene slipper unna med en langt lavere pris, er det fordi de vet at betalingsviljen hos söta bror ikke er like stor. I Norge vet rettighetshaverne at de kan sette omtrent den prisen de vil, siden det er et fåtall som gidder å ta seg bryet med å finne utenlandske IP-løsninger eller strømmer av dårlig kvalitet. Nordmenn er mer anglofile enn svenskene og danskene, og betaler uansett.

[ Gigantlønningene i Premier League er elleville. Og hvem tar regningen, jo det er oss ]