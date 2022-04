Norsk brakseier i curling-VM – opp i delt ledelse

Seieren betyr at Norges håp nå er i delt ledelse i det innledende spillet. Fem seirer og to tap er fasiten etter sju kamper. Italia, Japan, Sveits og Sverige har samme statistikk.

Italienerne har hele tiden ledet Norges gruppe, men røk onsdag 7-11 for Sveits. Det er ti lag i hver av de to gruppene. Gruppevinnerne går rett til semifinale, de to neste til en første utslagsrunde.

Den norske duoen satte tonen i kampen mot Estland med 4-0-seier i første omgang. Deretter økte de ledelsen til 6-0 i den neste, og dermed var grepet om oppgjøret solid festet.

Estland reduserte til 1-6 i tredje omgang, før det ble fire nye norske poeng i den fjerde. Da Ramsfjell-søsknene hadde tatt ytterligere to poeng etter omgang fem og sju, valgte esterne å takke for kampen.

Maia og Magnus Ramsfjell representerte også Norge i VM for blandet lag i 2018. Da ble de nummer ni.

Norge møter Italia senere onsdag.