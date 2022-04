Zuccarello rundet 500 målpoeng i NHLs grunnserie

Det ble nordmannens 500. målpoeng i ishockeyligaens grunnspill. Zuccarello har scoret 162 mål og slått 338 assists. Medregnet sluttspill har han 546 målpoeng.

Zuccarello var sterk og fikk dyttet pucken videre til Kirill Kaprizov på stillingen 0-1 tidlig i midtperioden. Russeren spilte til Ryan Hartman, som scoret sitt 30. mål for sesongen.

Snaue to minutter senere gjorde Vladimir Tarasenko 2-1 for St. Louis Blues, og det er stillingen i skrivende stund. Ivan Barbasjev scoret Blues' første mål i åpningsperioden.

Produktiv

Zuccarello er inne i sin mest produktive sesong noensinne i NHL, og Wilds førsterekke med ham, Kaprizov og Hartman har imponert stort.

Den norske løperen har notert 73 målpoeng på 66 kamper så langt. Det er tolv flere enn i hans beste sesong (2016/17) for New York Rangers.

Lørdag var nordmannen involvert i mye tidlig, og det så positivt ut, men Wild ble hardt straffet i en Blues-overgang etter 13 minutter. Målvakt Cam Talbot reddet først, men ble dyttet og kunne ikke nå returen fra Tarasenko.

Første i 2010

Zuccarellos første målpoeng i NHL kom 27. desember 2010 i hans andre kamp for Rangers. Da hadde han assist på Derek Stepans sene mål i en 7-2-seier over byrival New York Islanders.

Nå er Zuccarello ett målpoeng bak veteranen Stepans (Carolina Hurricanes) 501 i NHL.

Fra 2013/14 var Zuccarello for fullt med som fast mann i Rangers. Han spilte der i ni sesonger og ble assisterende kaptein før han ble tradet til Dallas Stars i 2019. Der ble det et kort opphold, før han signerte en lukrativ femårskontrakt med Wild på sommeren.

Wild var før lørdagens kamp delt tredje best i NHLs avdeling vest og styrer mot sluttspill for annet år på rad.

Bortekampen mot Blues pågår fortsatt.

