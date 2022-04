Innbytterne reddet LSK fra premiereflause mot HamKam

Etter at Eriksen hadde herjet med LSK-forsvaret i løpet av de første 20 minuttene, gjorde Lillestrøm endringer som reddet poeng.

Eskil Edh kom inn for LSK i pausen, og svarte med å redusere etter en drøy time. Det satte fart på Lillestrøm, som fikk utligningen fem minutter senere ved Akor Adams.

– Det ga oss håp. Vi fikk det vi ønsket til slutt, det at vi skulle styre kampen og spille god fotball. Det gikk ikke hele veien dessverre, sa Edh til Discovery etter kampen.

HamKam var overlegne da de tok seg opp til Eliteserien i fjor. De vant med elleve poeng foran toer Aalesund, og spilte lørdag sin første kamp i den norske toppdivisjonen på 4899 dager. Forrige kamp var 2. november 2008.

Eriksen har vært åpen om sin flørt med Rosenborg tett på sesongstart. Han var sammen med Jonas Enkerud toppscorer for HamKam i fjor, og de to startet livet i Eliteserien på samme vis.

Etter elleve minutter tuppet Eriksen ballen i mål og scoret med det årets første mål i den øverste divisjonen, før han ni minutter senere assisterte Enkeruds 2-0-scoring.

LSK møter et annet nyopprykket lag i Jerv neste runde, mens HamKam møter Tromsø.

Eriksen-show

Åpningsmålet kom etter godt gjenvinningsspill av Pål Alexander Kirkevold. Han stjal ballen etter en svak pasning fra Ifeanyi Mathew og slo Eriksen gjennom. Han var kald og satte ballen i lengste hjørne.

Ni minutter senere var Eriksen frampå igjen. Han kom ned på siden og slo hardt inn foran mål. Der hadde Enkerud løpt seg fri og fikk en enkel jobb med å doble ledelsen.

Kort tid etter var Eriksen centimetere unna å øke forspranget ytterligere, men den knallharde volleyen fra utenfor 16-meteren gikk i tverrliggeren, ned på strek og ut.

[ Kommentar: Kanskje dommerne kan dømme på trening? ]

Bytter

Lillestrøm byttet inn både Edh, Pål André Helland og Magnus Knudsen i pausen, og etter 20 minutter betalte det seg. HamKam-kaptein, og tidligere LSK-spiller Aleksander Melgalvis, stusset et innlegg bak i feltet. Der sto Edh og satte ballen kontrollert i lengste hjørne.

Og da raknet det for vertene. Fem minutter senere var en ny innbytter på farten. Adams tok ballen vakkert ned inne i feltet før han fikk tuppet den forbi en utrusende Nicholas Hagen i HamKam-målet.

Lillestrøm prøvde å presse på for en avgjørelse på tampen, men etter at Adams fikk en scoring annullert for offside endte det 2-2.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

KAMPFAKTA

Eliteserien menn lørdag, 1. runde:

HamKam – Lillestrøm 2-2 (2-0)

Briskeby stadion: 6500 tilskuere.

Mål: 1-0 Kristian Eriksen (11), 2-0 Jonas Enkerud (21), 2-1 Eskil Edh (64), 2-2 Akor Jerome Adams (69).

Dommer: Tore Hansen, Feda.

Gult kort: Igoh Ogbu, Lillestrøm.

HamKam (3-4-3): Nicholas Hagen – Julian Dunn-Johnson, Vetle Skjærvik, Hasan Kurucay – Aleksander Melgalvis, Morten Bjørlo, Fredrik Sjølstad (Kristian Onsrud fra 73.), Vegard Kongsro (Oliver Sørensen fra 87.) – Kristian Eriksen, Pål Alexander Kirkevold, Jonas Enkerud (Emil Sildnes fra 73.).

Lillestrøm (3-4-3): Mads Hedenstad Christiansen – Espen Garnås, Igoh Ogbu, Colin Rösler (Eskil Edh fra 45.) – Lars Ranger, Ifeanyi Mathew, Frederik Holst (Magnus Knudsen fra 45.), Vetle Dragsnes – Ylldren Ibrahimaj (Pål André Helland fra 45.), Hólmbert Fridjónsson (Akor Jerome Adams fra 60.), Gjermund Åsen.