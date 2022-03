Søndagens direkte tv-sport

04.00: Sandvolleyball, World Beach Pro Tour fra Mexico. Semifinaler menn. (Vsport+)

04.30: Ishockey, NHL: San Jose Sharks - Anaheim Ducks fra SAP Center. (Vsport2)

08.45: Skiskyting, NM i Vik, stafett kvinner. (NRK1)

09.30: Friidrett, Tokyo maraton. (Eurosport 1)

10.00: Langrenn, NM i Harstad, stafetter (k-f-f): 3 x 5 km kvinner. (NRK1)

10.00: Hopp, verdenscup menn (28 av 28), skiflyging i Planica, Slovenia (HS240). Her settes nedslag for denne vintersesongen i hopp. Både Halvor Egner Granerud og Marius Lindvik hadde hopp på over 240 meter i lørdagens lagkonkurranse. (TV3)

11.00: Golf, Qatar Masters (2 mill. dollar), europatour menn i Doha med Espen Kofstad i feltet. Fjerde dag. (Vsport Golf)

11.15: Skiskyting, NM i Vik, stafett menn. (NRK1)

11.30: Skyting, EM luftvåpen i Hamar, finaler: Lagkonkurranse pistol kvinner 11.35 og menn 13.05, blandet lagkonkurranse rifle menn 14.35 og kvinner 16.05. (TV2 Sport1)

12.00: Sykling, Volta a Catalunya i Spania, verdenstouren (7 av 33): 7. og siste etappe, 138,5 km Barcelona – Barcelona. (TV2, Eurosport N)

12.00: Ishockey, NM-sluttspillet kvinner fra Grünerhallen, bronsefinale. (TV2 Sport1)

12.30: Fotball, engelsk superliga kvinner (18. runde): Manchester United – Everton. (Vsport2)

12.50: Langrenn, NM i Harstad, stafetter (k-f-f): 3 x 10 km menn. Her vil Lyn være en av favorittene. (NRK1)

14.00: Kombinert, NM i Harstad, langrenn: 3 km kvinner. (NRK2)

14.00: Håndball, tysk Bundesliga menn (14. runde): Melsungen – Flensburg-Handewitt. (Vsport3)

14.15: Sykling, Gent-Wevelgem i Belgia, 249 km Ypres – Wevelgem, verdenstouren (10 av 33) med norske rytter og norsk lag. (Eurosport N)

14.20: Bandy, VM for kvinner i Sverige. Finale Sverige - Norge fra Åby i Växjö. Norge kom seg til finalen ved å slå Finland i lørdagens semifinale. (SVT1)

14.30: NM-uka vinter i Bergen og Voss, 4. dag: klatring finale buldring menn og kvinner 14.30, badminton finale mixed double, menn double, kvinner double, menn single og kvinner single 16.45. (NRK1)

15.00: Motorsport, Formel 2, Saudi-Arabias Grand Prix (VM-runde 2 av 13) i Jeddah med Dennis Hauger på start. Det ble en dramatisk dag for ham lørdag. (Vsport1)

15.00: Fotball, engelsk superliga kvinner (18. runde): Leicester – Chelsea. (Vsport2)

15.00: Fotball, tysk Bundesliga kvinner (18. runde): Bayern München – Essen. (Vsport+)

15.15: Kombinert, NM i Harstad, langrenn: 10 km menn (hopprennene var i Mo i Rana onsdag). (NRK2)

16.00: Fotball, Toppserien kvinner (2. runde): Lyn – Vålerenga fra Grorud kunstgress. Begge lagene vant sine åpningskamper, men Lyn må inntil videre spille hjemmekampene på Grorud på grunn av feil med banen på Kringsjå. (NRK2)

16.00: Ishockey, NM-sluttspillet kvinner fra Grünerhallen. Finale. (TV2 Sport1)

17.00: Tennis, Miami Open (hardcourt) i Florida. ATP Masters 1000 menn (med Casper Ruud) og WTA1000 kvinner. (Eurosport N)

19.00: Motorsport, Saudi-Arabias Grand Prix i Jeddah 19.00 (VM-runde 2 av 23). (Vsport1)

20.30: Sandvolleyball, World Beach Pro Tour fra Mexico. Bronsefinaler. (Vsport+)

23.15: Sandvolleyball, World Beach Pro Tour fra Mexico. Finaler. (Vsport+)

00.00: Ishockey, NHL: Minnesota Wild - Colorado Avalanche fra Xcel Energy Center. (Vsport1)

04.00: Golf, PGA-turnering menn (3,7 mill. dollar) i Punta Cana, Den dominikanske republikk, siste dag. (Eurosport 1

