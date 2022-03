Fredagens direkte TV-sport

10.10: Skiskyting, NM-veka, Skiskyting, sprint kvinner. Her er dessverre hele det norske landslaget slått ut av korona. Så her er det fritt fram for de nest beste. (NRK 1)

11.20: Fluekasting, NM-veka. (NRK1)

12.00: Golf, Commercial Bank Qatar Masters, dag 2. (Viasat Golf)

13.00: Skyting, luftvåpen, EM 60 skudd rifle, kvinner fra Hamar. (TV 2 Sport 1)

13.00: Fotball, vennskapskamp, Latvia - Kuwait. (TV 2 Sport 2)

13.15: Skiskyting, NM-veka, sprint menn. (NRK 1)

14.00: Hopp, verdenscup i skiflyging fra Planica for menn. (Viasport 1)

14.35: Sykling, E3 Saxo Bank Classic menn. (Eurosport 1)

14.50: Bordtennis, NM-veka, lagfinale. (NRK 1)

15.00: Sykling, Volta a Catalunya i Spania, verdenstouren (7 av 33): 5. etappe, 206,2 km La Pobla de Segur – Vilanova i la Geltrú. (TV2)

15.00: Skyting, luftvåpen, EM, 60 skudd rifle, menn fra Hamar. (TV 2 Sport 1)

15.30: Golf, LPGA-touren, JTCB Classic, dag 1. (Viasat Golf)

16.00: Snooker, Gibraltar Open, runde 2. (Eurosport Norge)

17.00: Skyting, luftvåpen, EM, 60 skudd pistol, kvinner fra Hamar. (TV 2 Sport 1)

17.00: Tennis, Miami Open, dag 3. (Eurosport 1)

17.00: Fotball, privatlandskamp, Liechtenstein - Kapp Verde. (TV 2 Sport Premium 1)

17.15: Hundekjøring, NM-veka. (NRK 1)

17.30: Sjakk, Charity Cup, dag 7. (TV 2 Sport 2)

18.00: Fotball, VM-kvalifisering, Kamerun - Algerie. (Vsport 2)

18.00: Fotball, privatlandskamp Norge - Slovakia fra Ullevaal stadion. (TV 2)

19.15: Fotball, privatlandskamp, Romania - Hellas. (TV 2 Sport Premium 1)

20.30: Fotball, VM-kvalifisering, Egypt-Senegal. (Vsport 1)

20.30: Fotball, VM-kvalifisering, Ghana-Nigeria. (Vsport 2)

20.45: Fotball,privatlandskamp, San Marino - Litauen. (TV 2 Sport Premium 2)

21.15: Fotball, privatlandskamp Frankrike - Elfenbenkysten. (TV 2 Sport Premium 1)

22.00: Boksing, Probellum Throwdown. (Eurosport Norge)

00.00: Ishockey, NHL, New York Rangers - Pittsburgh Penguins fra Madison Square Garden. (Vsport 1)

00.30: Fotball, VM-kvalifisering, Argentina - Venezuela. Hjemmelaget er allerede kvalifisert for mesterskapet i Qatar. (Vsport 2)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen