Thomas Wærner vant Finnmarksløpet 1200

En lykkelig Wærner hilste publikum da han kom i ensom majestet inn til Alta etter 1200 kilometer på Finnmarksvidda.

Det er tredje gang Wærner vinner Finnmarksløpet.

– Det er veldig spesielt. Jeg har jobbet med hundene over mange år, sa Wærner til NRK etter målgang.

Det ble en behagelig siste etappe for 49-åringen, da ingen var i nærheten å følge ham ut fra siste sjekkpunkt.

Han forklarer suksessen de siste årene på denne måten:

– Jeg har veldig fokus på hundene, og så tror jeg at jeg ikke er så redd for å tape. Jeg gjør det jeg mener er best for hundene hele tiden, sa han.

Wærner vant også Iditarod i 2020.