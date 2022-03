Knutsen om returkampen mot AZ: – Vi ønsker å dominere

På onsdagens pressekonferanse i Nederland før Glimts returkamp mot AZ fortalte Knutsen hva han forventer både av motstanderen og eget lag.

– De spiller med høy intensitet. De er sterke én mot én individuelt. Det er vanskelig å spille mot dem. De reorganiserer seg så raskt at du ikke får mye tid, sier Knutsen om AZ.

Likevel var han klar på hva Glimt skal prøve å gjøre i Nederland:

– Vi ønsker å dominere kampen.

– Små marginer

AZ har ikke hatt en ideell inngang til kampen med tap i ligaen mot Twente i helgen. Knutsen tror ikke det betyr så altfor mye.

– De fleste lag i verden er kanskje litt mer styrt av resultater enn det vi er. Det er små marginer som gjør at de taper. Det var en jevn kamp sist, og de har spilt mot topplag når de har tapt, sier Knutsen.

i forrige utslagsrunde mot Celtic gikk Glimt videre etter to veldig overbevisende seirer. Den første kampen mot AZ i Bodø var langt jevnere enn oppgjørene mot Celtic. Knutsen vet at AZ ikke kommer til å ta lett på den norske seriemesteren, og at det kan bli dramatikk helt til siste slutt.

Mange bodøværinger

– Vi kjenner dem, og de kjenner oss. De har en tydelig identitet, og så kan det bli et annet kampbilde når det går mot slutten av kampen. Som du så mot Twente, blir de enda mer direkte og flytter vanvittig med folk framover i banen.

Det meldes at rundt 800 supportere fra Bodø kommer til å være til stede for å støtte Glimt. Det setter Knutsen stor pris på.

– Det at det reiser så mange Glimt-fans ned og støtter laget, betyr helt vanvittig mye. Den identiteten vi bygger sammen og hva det betyr for Bodø/Glimt som klubb, det er helt ekstremt.