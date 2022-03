Brusfeiring da formsterke Kane fortsatte målfesten

Kane har vært i kjempeform den siste tiden og scorer på bestilling for klubblaget. Onsdag sto han bak 2-0-målet da det ble tre nye Tottenham-poeng mot formsvake Brighton. I etterkant volleysparket han en brusflaske som ble kastet ned fra tribunen.

Scoringen var stjernespissens 178. i den engelske toppdivisjonen. Dermed klatret han forbi Frank Lampard på målstatistikken gjennom alle tider. Den toppes av Alan Shearer med 260 fulltreffere.

Kane har i tillegg scoret 95 ganger på 139 bortekamper i Tottenham-drakta. Ingen i Premier League-historien har notert flere mål på bortebane, ifølge Opta. Manchester United-legenden Wayne Rooney stoppet på 94, til tross for at han spilte 104 flere bortekamper enn Kane har gjort så langt.

Med onsdagens seier spilte Tottenham seg à jour med sjetteplasserte West Ham på tabellen. Manchester United på femteplass har to poeng mer.

Heldig ledermål

Tottenham skapte tre store sjanser allerede før pause mot Brighton og burde tatt ledelsen da Kane fikk avslutte på åpent mål tidlig i kampen etter en keepertabbe. Ballen gikk utenfor lengste stolpe.

Deretter kom svenske Dejan Kulusevski alene med Brighton-keeper Robert Sánchez, en duell sistnevnte gikk seirende ut av med en solid beinparade.

Scoringen skulle imidlertid komme for gjestene, om enn på litt heldig vis. 37 minutter var spilt da et skudd fra Kulusevski gikk via lagkamerat Cristian Romero og i mål. Scoringen var midtstopperens første i Tottenham.

Brighton sliter

Etter pause kom så Kane-scoringen. Spissen ble spilt gjennom av Rodrigo Bentancur, en pasning som så ut til å kunne bli plukket opp av Brighton-keeper Sanchez. Målvakten ble imidlertid stående litt nølende, hvilket ga Kane tid og rom til å hamre ballen ned i nærmeste hjørne.

Brighton hadde lite å by på onsdag. Mannskapet til Graham Potter har trolig nok poeng til å holde seg unna nedrykksstriden, men har ingen god trend på poengfangsten.

Laget fra sørkysten står nå med seks strake ligatap.

