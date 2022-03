Bullen ut mot eget forbund: – De driter i norsk toppbryting

Det er i et intervju med NRK at bryteprofilen bruker sterke ord om det hun kaller en «stor konflikt» med eget forbund.

Bullen står i øyeblikket uten trener etter at landslagssjef Fariborz Besarati sa opp kontrakten i slutten av januar. Den iranskfødte svensken tiltrådte i jobben 1. november i fjor.

Bullen er skuffet over at forbundet ikke klarer å få på plass en erstatter.

– Jeg mener ikke at forbundet driter i norsk kvinnebryting, men de driter i norsk toppbryting. De eller den som er på toppen. Jeg synes det er utrolig bra at de vil satse på de som er yngre, men det hjelper ikke meg i det hele tatt, sier Bullen til NRK.

Sportssjef Eirik Rønstad i Norges Bryteforbund kjenner seg ikke igjen i uttalelsene til OL-håpet. Han kaller det «et slag for baugen» at Besarati sluttet.

– Siden landslagssjefen valgte å si opp stillingen i januar, har det vært tett dialog med Grace Bullen for videre satsing. Norges Bryteforbund og Olympiatoppen er fremdeles i en prosess med Bullen og manageren hennes for å se på muligheter for å optimalisere den videre satsingen hennes både på kort og lang sikt, sier Rønstad.

Han peker videre på at det ikke fantes noen plan B da Besarati brått sluttet. Det har vist seg vrient å finne en erstatter.

Grace Bullen satser mot OL i 2024.

[ Duplantis satte ny verdensrekord – hylles av norsk rival: – Det er helt vilt ]