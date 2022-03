Duplantis satte ny verdensrekord – hylles av norsk rival: – Det er helt vilt

22-åringen hadde selv den gamle verdensrekorden på 6,18. Den stammet fra et stevne i Glasgow i februar i fjor.

Duplantis klarte 6,19 i tredje forsøk mandag. Da han forsto at rekorden var et faktum løp han rett bort til kjæresten Desiré Inglander og ga henne et kyss, skriver nyhetsbyrået TT.

Tidligere i konkurransen hadde Duplantis gått over høydene 5,61, 5,85 og 6 meter.

– Jeg tror jeg har prøvd å ta 6,19 rundt 50 ganger. Jeg har måttet vente på dette lenge. Aldri har en høyde gitt meg så mye trøbbel, så dette føles bra. Jeg har kjempet hardt de to siste årene, sa svensken om rekordhoppet.

En fin fyr

Den norske stavprofilen Pål Haugen Lillefosse forbedret nylig den norske rekorden til 5,83. Han tar av seg hatten for rivalen, men sier verdensrekorden ikke kom helt overraskende.

– Det er helt vilt. Jeg har jo konkurrert litt med han dette året, og har sett at han har hatt det inne, sier Lillefosse til NTB.

Han beskriver utrolige Duplantis slik:

– Han er et talent ut av en annen verden. Teknisk og fysisk er han bedre enn de fleste. Utgangspunktet er bra.

Lillefosse trekker samtidig også fram svenskens personlige egenskaper.

– Det at han holder seg på jorden er det de fleste i miljøet respekterer han veldig for. Han er en fin fyr, sier norgesrekordholderen.

Nær rekord i OL

Duplantis ble for første gang verdensrekordholder da han gikk over 6,17 i polske Torun uken før det nevnte Glasgow-stevnet for et drøyt år siden. Da overtok han rekorden fra franske Renaud Lavillenie.

Før den tid hadde den ukrainske legenden Sergej Bubka rekorden i en årrekke.

22-åringen Duplantis er regjerende olympisk mester. Under sommerlekene i Tokyo i fjor ba han om å få listen lagt opp på 6,19 etter å ha avgjort gullkampen ved å svinge seg over 6,02.

I det første forsøket på verdensrekordhøyden var han ytterst nær ved å klare den, men rev til slutt med brystkassa. I ettertid har han også gjort en lang rekke forsøk på rekorden.

Mandag kom han seg omsider over i Beograd. Ifølge Aftonbladet var det kun seks deltakere i konkurransen i Beograd. Den nærmeste konkurrenten til Duplantis endte på 5,31 meter.

VM neste

Friidrettsstjernen ble i januar kåret til årets mannlige idrettsutøver i hjemlandet på svenskenes idrettsgalla.

I stavsprang kan verdensrekorden forbedres på innendørs og utendørs.

Mandagens konkurranse ble en perfekt oppkjøring til innendørs-VM for Duplantis. Mesterskapet går i nettopp Beograd fra 18. til 20. mars. Da skal det konkurreres i den samme arenaen som mandag.

Stevnet i Serbia var for øvrig ikke uten norsk deltakelse. Ingar Kiplesund endte på åttendeplass i lengde med 7,40 meter. Det er 19 centimeter bak Vidar-utøverens årsbeste.

