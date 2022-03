Idrettsforbundet fyrer løs mot russisk Paralympics-vedtak: – Overrasket og rystet

Idrettspresident Berit Kjøll er svært kritisk til vedtaket som ble gjort av Den internasjonale paralympiske komité (IPC) tidligere onsdag.

– Vi er svært overrasket og rystet over IPCs vedtak som tillater deltakelse av russiske og hviterussiske utøvere i Paralympics i Beijing, sier hun i en pressemelding.

– Vedtaket strider mot idrettsstyrets vedtak som ble fattet på lørdag, samt likelydende vedtak som er fattet av IOC og en rekke andre internasjonale idrettsorganisasjoner, herunder Fifa og FIS. Det er særdeles skuffende, fortsetter idrettstoppen.

Kjøll varsler at idrettsforbundet nå skal vurdere hvordan IPCs vedtak skal følges opp videre fra norsk idretts ståsted.

Allerede onsdagg har NIF sendt brev til IPC der Kjøll og generalsekretær Nils Einar Aas ber om at russiske og hviterussiske utøvere ikke får delta i Paralympics.

– Vi har også vært i dialog med våre nordiske kollegaer og håper flere land nå kommer raskt banen for å legge ytterligere internasjonalt press på IPC i denne saken, sier Kjøll.

Den internasjonale paralympiske komité besluttet onsdag at utøvere fra Russland og Hviterussland kan delta i Paralympics under det paralympiske flagget. De to nasjonene skal samtidig ikke inngå i medaljeoversikten for lekene.

Bakgrunnen for avgjørelsen er krigføringen i Ukraina.

[ Russere og hviterussere får delta i Paralympics under nøytralt flagg ]